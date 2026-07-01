Falsos positivos: JEP modificó la sanción contra doce militares del Batallón La Popa

Este miércoles primero de julio, la Sección de Apelaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ratificó la sanción contra doce exintegrantes del Batallón de Artillería No. 2 La Popa, por su responsabilidad en asesinatos y desapariciones forzadas en la Costa Caribe, entre los años de 2002 y 2005.

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En la decisión se presentó una ratificación de la sentencia contra los militares como máximos responsables por el crimen de guerra de homicidio en persona protegida y los crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada.

Sin embargo, revocó la condena impuesta por los crímenes internacionales de persecución y tortura, tras concluir que estos fueron incorporados sin seguir el procedimiento legal previsto.

El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, respondió a los cuestionamientos de distintos sectores por los supuestos “fallos benévolos” con exguerrilleros de las Farc. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/1O7iuMXRFR — Revista Semana (@RevistaSemana) July 1, 2026

El caso tiene relación con el Subcaso Costa Caribe del Caso 03, que investiga los asesinatos y desapariciones forzadas ilegítimamente presentados como bajas en combate por agentes del Estado.

“El juicio dialógico permitió establecer que integrantes del Batallón de Artillería No. 2 ‘La Popa’ (Bapop), adscrito a la Décima Brigada de la Primera División del Ejército Nacional, asesinaron y desaparecieron a personas civiles entre 2002 y 2005 para presentarlas como falsos combatientes dados de baja en operaciones militares”, señaló la JEP en la decisión.

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Los 12 exintegrantes del Batallón adscrito a la Décima Brigada de la Primera División del Ejército Nacional reconocieron la responsabilidad por los hechos y los crímenes imputados. Las conductas juzgadas dejaron 135 víctimas en 77 hechos victimizantes.

Entre ellas se encuentran integrantes de los pueblos indígenas Kankuamo, Wiwa y Wayúu, campesinos, trabajadores informales, personas en condición de vulnerabilidad, en situación de discapacidad y otros sujetos de especial protección constitucional.

La JEP dejó en firme la sanción contra los ocho integrantes del último Secretariado de las Farc por secuestros de integrantes de la Fuerza Pública y civiles durante el conflicto armado. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/m6IYT6kDGx — Revista Semana (@RevistaSemana) July 1, 2026

“Los nombres de cada una de las personas asesinadas y desaparecidas por los exintegrantes del Batallón La Popa encabezan la sentencia definitiva”, señaló el presidente de la JEP, el magistrado Alejandro Ramelli.

Los doce sancionados, enfatiza la JEP, deberán trabajar en la construcción de un mausoleo con más de 700 osarios en el cementerio Ecce Homo de Valledupar, después de la notificación de la sentencia de segunda instancia.

Este proyecto hace parte del TOAR denominado Plan Integral de Memorialización para la Costa Caribe, propuesto por las víctimas, que honrará la memoria de las personas asesinadas y desaparecidas por integrantes de La Popa, entre los años 2002 y 2005 en los departamentos de Cesar, Atlántico y La Guajira.

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El excomandante del Batallón La Popa, coronel (r) Publio Hernán Mejía, ya fue condenado a 20 años de prisión tras la etapa de juicio que se adelantó en la JEP.