Boca con Villa y Montero avanzan a cuartos de Copa Sudamericana: próximo rival y fechas ida y vuelta

Boca Juniors pudo mostrar sus grandes capacidades en los octavos de final de la Copa Sudamericana luego de pasar con mucho sufrimiento tras eliminar en penaltis a O’Higgins de Chile en el repechaje. Su rival en esta instancia fue el Recoleta de Paraguay, al que goleó con autoridad tanto en la ida como en la vuelta.

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En la ida, aunque Recoleta pudo marcar un gol y presionar a Boca, el susto no pasó a mayores y Boca Juniors sacó adelante el partido en La Bombonera con un contundente 3-1 que le daba cierta ventaja para encarar el partido de vuelta en el mítico Defensores del Chaco.

Pese a algunas dudas, el superar la serie contra O’Higgins dio confianza y el fixture a Boca le permitió tomar la carga de favorito en los cuartos de final. Por si fuera poco, la llave ante Recoleta le mete en la lista definitiva de los candidatos al título y ahora tendrá un duro encuentro en los cuartos para buscar las semifinales.

Recoleta intentó hacer la épica, pero no le alcanzó y fue otra vez goleado en la vuelta en La Bombonera con un gol incluido de Sebastián Villa. Santiago Ascacibar, Miguel Merentiel y Alan Velasco sellaron el 4-0 final, para el 7-1 en el global.

Sebastián Villa celebra el gol ante Recoleta. Foto: Getty Images

Boca espera el ganador de la serie Sao Paulo vs. Bolívar de La Paz y el partido de ida de los cuartos de final se jugará 8 al 10 de septiembre, mientras que la vuelta del 15 al 17. Álvaro Montero fue el portero titular, sin mayores apuros y peligros de gol.

Gol de Sebastián Villa en la Copa Sudamericana

Por su parte, Sebastián Villa anotó el segundo de Boca Juniors en el partido de vuelta en Paraguay. El juego en Defensores del Chaco en Asunción le sirve al volante colombiano para hacer parte del trámite y así aumentar su respaldo en las gradas, luego de varios meses de mucha resistencia tras el lío judicial en el que estuvo involucrado.

Sobre el minuto 43, Sebastián Villa anotó luego de un gran centro al segundo palo, donde recibió sin marca alguna y tras el mal retroceso del lateral, remató y el portero salvó, pero en el rebote nuevamente soltó la potencia para ahora sí hacer insuficiente el esfuerzo del guardameta.

¡VOLVIERON LOS BAILES DE VILLA! El colombiano marcó su primer gol desde su regreso a Boca y así lo celebró junto al pibe Aranda. pic.twitter.com/LdWdGooMQp — SportsCenter (@SC_ESPN) August 18, 2026

Así, ya con el 2-0 parcial, Boca comenzaba a liquidar la serie a su favor y en vez de acercarse el empate de Recoleta, el gigante argentino siguió aumentando el marcador para quedar con un 7-1 en el marcador final. Por otra parte, el joven club paraguayo quedó eliminado.