Sebastián Villa liquida la serie de Sudamericana y se hace imbatible en Boca: enfurecido remate dio tranquilidad

Sebastián Villa anotó el segundo de Boca Juniors en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Recoleta de Paraguay. El juego en Defensores del Chaco en Asunción se volvió un total trámite y la lluvia de goles se hizo presente con el volante colombiano a la cabeza como gran protagonista con potente remate.

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Un gol que sigue llenando de confianza a Sebastián Villa en este nuevo ciclo con Boca Juniors, luego de su paso por Independiente Rivadavia y el fútbol de Bulgaria. Su renacer toma forma siendo indiscutido en la nómina titular del ‘Xeneize’ tanto en el fútbol argentino como en la Copa Sudamericana, además de que su nombre comienza a ser coreado en las filas de La Bombonera.

Villa fue titular en el tridente ofensivo confirmado por Miguel Merentiel y Tomás Aranda, lo que fue suficiente para presionar la zona defensiva de Recoleta, que ni siquiera siendo local pudo tener la fuerza para resistir y poco pudo hacer ante el dominio argentino en la mítica cancha de Asunción.

A LA PRIMERA NO PERO LA SEGUNDA SÍ: Seba Villa capturó el rebote y marcó el 2-0 (5-1 global) de Boca vs. Recoleta. ¡LE PIDIÓ PERDÓN A LOS HINCHAS EN SU PRIMER TANTO DESDE SU VUELTA AL CLUB!



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Sobre el minuto 43, Sebastián Villa anotó el segundo en el juego en Paraguay luego de un gran centro al segundo palo, donde recibió sin marca alguna y tras el mal retroceso del lateral, remató y el portero salvó, pero en el rebote nuevamente soltó la potencia para ahora sí hacer insuficiente el esfuerzo del guardameta.

Jugadores de Boca celebran el pase a cuartos Foto: Getty Images

Así, ya con el 2-0 parcial, Boca comenzaba a liquidar la serie a su favor y en vez de acercarse el empate de Recoleta, el gigante argentino siguió aumentando el marcador para quedar con un 7-1 en el marcador final. Por otra parte, el joven club paraguayo quedó eliminado.

Velasco, Merentiel y Ascacibar siguieron la faena

El primer gol de la noche en Asunción fue obra de Santiago Ascacibar sobre el minuto 30 y tras el segundo de Villa, Miguel Merentiel continuó para el 3-0 a favor de Boca. Alan Velasco sobre el 77′ marcó un golazo para dejar el 4-0 a favor del gigante Xeneize en la vuelta, que ahora espera tener este mismo rendimiento en los cuartos de final y colocarse en las semifinales.

De esta manera, Boca le puso fin al viaje de ensueño de Recoleta en la Sudamericana, donde fue la sensación de la fase de grupos al liderar una zona muy fuerte, ante equipos de renombre como el Santos de Neymar y el San Lorenzo de Almagro.