Posibles alineaciones Santa Fe vs. River Plate por los octavos de final de la Copa Sudamericana

Santa Fe, luego de moverse masivamente en la última semana convocando a hinchada y amigos para recolectar insumos y atender la emergencia por el terremoto en el suroccidente del país, tendrá casa llena para recibir a River Plate en el partido de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

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Aunque este duelo debió disputarse la semana pasada, precisamente fue reprogramado por los estragos que dejó el terremoto en Colombia. Ya todo está listo para que la Conmebol reactive su calendario en el país, y Santa Fe espera estar a la altura de la situación y meterse seriamente por la pelea del título, en la final que se jugará en Barranquilla en el próximo noviembre.

El club bogotano viene de eliminar a Caracas en los playoffs y ahora sueña con dar el batacazo ante uno de los gigantes del continente y favorito en la Copa Sudamericana. Para eso, el técnico Pablo Repetto pondrá lo mejor que tiene a pesar de la ausencia de Andrés Mosquera Marmolejo en el arco y Víctor Moreno en la defensa.

El partido de Santa Fe vs. River Plate está programado para iniciar a las 7:30 p.m. (hora de Colombia) y será transmitido por ESPN para toda Latinoamérica. Ante las ausencias, el ‘León’ tiene confirmado a Weimar Asprilla en la portería y Emanuel Olivera en la zaga defensiva, con Daniel Torres como volante y Hugo Rodallega en la ofensiva.

Pablo Repetto, director técnico de Independiente Santa Fe. Foto: Cristian Bayona

Santa Fe acumula diez días desde su último partido. El cuadro cardenal venció a Boyacá Chicó el pasado 8 de agosto y desde entonces no ha tenido juegos programados por decisión de Dimayor ante la emergencia nacional. El mismo día que enfrenta a River Plate, se reanudarán las actividades en el fútbol colombiano.

Posibles alineaciones Santa Fe vs. River Plate

“Somos conscientes de que nos enfrentamos a uno de los más grandes de América, que quizás no está viviendo el mejor momento, pero tiene muy buenos jugadores que se han sumado”, analizó Repetto sobre River.

Santa Fe: Weimar Asprilla; Helibelton Palacios, Emanuel Olivera, Kevin Balanta, Christian Mafla; Daniel Torres, Kilian Toscano; Jáder Obrian, Nahuel Bustos, Omar Fernández y Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.

River Plate: Santiago Beltrán; Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Facundo González; Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Joaquín Freitas, Ángel Correa, Thiago Almada y Santos Borré. DT: Eduardo Coudet.

Santos Borré jugará en El Campín contra Santa Fe Foto: Getty Images

El ‘León’ se ve inspirado; pese a que da tumbos en mitad de la tabla de la Liga BetPlay, ha mostrado carácter en la Copa Sudamericana y podría ser el verdugo del Chacho Coudet, totalmente resistido por los hinchas riverplatenses y cuya gestión difícilmente soportaría una eliminación en esta instancia de Sudamericana.