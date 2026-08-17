Santa Fe no contará con estos jugadores para su partido contra River Plate en Sudamericana

El próximo miércoles 19 de agosto, Independiente Santa Fe se medirá ante River Plate de Argentina en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, a las 7:30 p. m. El partido corresponde a la fase de octavos de final de la Copa Sudamericana.

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Este compromiso continental se disputará una semana después de la fecha prevista inicialmente. El aplazamiento obedeció al terremoto registrado en el territorio nacional el pasado lunes 10 de agosto, emergencia que obligó a suspender temporalmente el torneo local.

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Impacto de la emergencia sísmica en el fútbol nacional

El sismo provocó afectaciones en la infraestructura de algunos estadios de la zona occidental del país, entre ellos el Pascual Guerrero de Cali y el Hernán Ramírez Villegas de Pereira. No obstante, las escuadras colombianas con calendario internacional deberán disputar sus partidos programados durante esta semana.

Estado del mural de Adrián Ramos, en el Estadio Pascual Guerrero, tras el terremoto del 10 de agosto en Colombia. Foto: Tomada de video en redes sociales

El León completó cerca de una semana sin competencias oficiales a raíz del movimiento telúrico. El Cardenal utilizó esta pausa en la liga para preparar el planteamiento táctico frente al cuadro argentino en la capital.

Novedades en la nómina y restricciones para el torneo

En medio de la preparación, el conjunto cardenal oficializó la incorporación del extremo Emerson Rivaldo Rodríguez, procedente del Ludogorets Razgrad de Bulgaria. Sin embargo, el atacante no quedó habilitado para este cruce internacional al no ser registrado a tiempo en la lista oficial de la Conmebol.

¡El nuevo extremo del León 🦁 ya entrena junto al resto del grupo 🇮🇩!



𝐄𝐦𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧 𝐑𝐢𝐯𝐚𝐥𝐝𝐨 ⚽️🏃🏾💥 pic.twitter.com/ygCRJHtXFt — Independiente Santa Fe (@SantaFe) August 17, 2026

Una situación similar afronta el guardameta Juan Espitia, quien tampoco podrá actuar por cuestiones de inscripción. Esta limitación en el banquillo genera expectativa en la afición albirroja, pues el equipo acumula bajas confirmadas por departamento médico en posiciones clave.

Reporte médico y nómina mermada en Bogotá

Entre los lesionados figura el arquero titular Andrés Mosquera Marmolejo, quien sufrió un problema muscular en la pierna derecha durante el partido frente a Boyacá Chicó. El departamento médico de la institución confirmó que el portero estará fuera de las canchas entre cuatro y seis semanas.

Andrés Mosquera Marmolejo no podrá jugar contra River Plate. Foto: NurPhoto via Getty Images

A esta baja se suma el defensor central Víctor Moreno, quien padece una dolencia en la tibia derecha. Desde la oficina de prensa del club cardenal precisaron que el tiempo de incapacidad del zaguero dependerá de su evolución diaria.

El historial registra ocho enfrentamientos entre ambos clubes, con un balance de cuatro victorias para el Millonario y cuatro empates. De conseguir el triunfo en El Campín, el León logrará su primer festejo oficial frente al equipo de la banda cruzada.