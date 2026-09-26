Deportivo Cali pasó susto en la final de la Liga BetPlay: Independiente Santa Fe dejó la piel

La tarde de este sábado 26 de septiembre se definió el título del fútbol profesional femenino en Colombia. En el partido de vuelta disputado en el estadio Deportivo Cali en Palmaseca, el conjunto azucarero se impuso 3-2 sobre Independiente Santa Fe.

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Ese resultado dejó el marcador global 7-4 a favor del equipo vallecaucano tras el triunfo 3-0 en el juego de ida en El Campín y el descuento de dos anotaciones por parte del cuadro bogotano.

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El compromiso inició con el equipo local buscando imponer condiciones desde los primeros minutos. Sin embargo, en el minuto 15, la atacante Mariana Zamorano adelantó a Santa Fe con un remate desde la mitad de la cancha para igualar la serie global momentáneamente.

Anotaciones en la primera parte

La reacción del Deportivo Cali llegó en el minuto 20, cuando Melanin Aponzá capitalizó una mala salida de la guardameta Wendy Martínez tras un cobro de tiro de esquina para marcar el 1-1 parcial después de una serie de rebotes en el área chica.

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El encuentro mantuvo una dinámica de ida y vuelta en las dos áreas. Antes de finalizar la primera mitad, en el minuto 42, Ingrid Guerra convirtió el segundo gol para el conjunto verdiblanco, enviando a los dos planteles al descanso con el marcador 2-1 a favor del equipo local.

Definición del título en el segundo tiempo

En el inicio de la etapa complementaria, el Deportivo Cali amplió la diferencia en el compromiso tras una jugada desafortunada en la que Izabela Cortéz anotó en su propia puerta, poniendo el encuentro 3-1 a favor de las locales.

Posteriormente, en el minuto 64, Mariana Zamorano convirtió el segundo gol en su cuenta personal para acortar distancias y poner el 3-2. Sin embargo, Guerra quería su doblete y sobre el final del tiempo reglamentario convirtió una nueva anotación para colocar el 7-4 definitivo en la suma de ambos encuentros. Con este marcador, el Deportivo Cali aseguró la victoria y sumó una nueva estrella a su palmarés en la Liga BetPlay Femenina.

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Con este resultado, el Cali no solo se consagró campeón, sino que se convirtió en el máximo ganador de la liga, con cuatro trofeos en sus vitrinas.

La próxima semana ambos equipos viajarán a territorio ecuatoriano para disputar la Copa Libertadores Femenina, del 15 al 31 de octubre de 2026.