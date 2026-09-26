Emotivo mensaje del novio de Luisa Agudelo tras ganar el bronce mundial: “Eres un orgullo y un ejemplo”

Luego de detener dos cobros consecutivos en la definición desde el punto penal que sellaron la victoria de la Selección Colombia sobre Italia en el partido por el tercer puesto del Mundial Femenino Sub-20 de Polonia, la guardameta Luisa Agudelo recibió múltiples manifestaciones de reconocimiento en redes sociales.

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Entre las reacciones públicas se destacó la publicación de su pareja sentimental, el mediocampista profesional Camilo Nieva, actual jugador del Envigado F.C.

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A través de su cuenta oficial de Instagram, el volante dedicó unas palabras de admiración para exaltar el desempeño de la portera vallecaucana, quien superó las críticas recibidas tras el duelo de semifinales frente a Corea del Norte: “Lo gigante que sos, mi vida. Te admiro tanto… Eres un orgullo y un ejemplo. Te amo mi reina”, escribió el deportista junto a la imagen de la celebración.

Resiliencia y revancha en la portería tricolor

Las palabras de apoyo de Nieva se dieron tras una actuación en la que Agudelo atajó el quinto y sexto cobro del conjunto italiano en la tanda de penales, asegurando la victoria del equipo dirigido por Carlos Paniagua.

Mensaje de Camilo Nieva, futbolista y novio de la portera Luisa Agudelo. Foto: API

Al finalizar el compromiso en territorio europeo, la propia guardameta del San Diego Wave reflexionó sobre la superación personal tras los compromisos previos del torneo:

“Estoy muy contenta, el fútbol siempre da revanchas. Hoy, gracias a Dios, podemos celebrar una medalla. Trabajamos, luchamos y se nos dio (...) Un equipo que siempre cree, que siempre ha luchado por todos sus sueños y está contento del trabajo”.

¡Luisa Agudelo y el gran momento de Colombia! 🤩#U20WWC pic.twitter.com/tSI1hNlayN — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) September 26, 2026

La futbolista de 19 años sumó este podio internacional a su registro personal, el cual incluye los subcampeonatos mundiales en la categoría Sub-17 de India 2022 y de la Copa América con la selección absoluta, además de los títulos locales obtenidos con la Selección Valle y el bicampeonato de Liga Femenina con el Deportivo Cali.

Hito histórico para el fútbol femenino colombiano

El triunfo ante el seleccionado italiano le permitió a la delegación nacional alcanzar el mejor resultado en la historia de la categoría Sub-20, superando el cuarto lugar obtenido en la edición de 2010.

¡HISTÓRICO! COLOMBIA ES BRONCE



Por penales, venció 4-3 a Italia tras empatar 1-1 en el tiempo regular y se quedó con el tercer puesto del Mundial #Sub20FemeninoEnDSORTS.#U20WWC pic.twitter.com/ZhFLbj6iLj — DSPORTS (@DSports) September 26, 2026

Tras la consecución de la presea de bronce, la guardameta ratificó el compromiso del grupo de jugadoras de cara a las próximas competencias internacionales: “Desde la India lo hemos luchado, hemos trabajado y no se nos había dado. Hemos conseguido la de subcampeonas, ahora la de bronce y vamos por la de campeonas”, concluyó.

El plantel tricolor regresará al país tras finalizar su participación en los siete compromisos programados del certamen orbital en Polonia.