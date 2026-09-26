La Selección Colombia enfrentará a su igual mexicana en la noche de este sábado, en el que será el primer encuentro de la Tricolor tras el retiro oficial del combinado nacional de James Rodríguez, quien durante años llevó la mítica camiseta número 10.

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Por eso surgió la incógnita de quién usaría ese importante dorsal en este encuentro; en la previa, la Federación Colombiana de Fútbol compartió la imagen de la camiseta con el nombre de Jhon Arias.

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De igual forma, el futbolista del Palmeiras publicó en sus redes sociales una fotografía de su infancia vistiendo una camiseta con el mismo número y los colores del combinado patrio.

Historia de Jhon Arias en Selección

Arias, quien se consolidó en la titular del equipo nacional durante el proceso de clasificación y la Copa del Mundo 2026, cuenta con antecedentes de haber portado dicho número en el fútbol profesional colombiano durante su etapa con el club boyacense.

Desde sus primeras convocatorias en el año 2022, el deportista ha registrado apariciones constantes en el ataque de la Selección Colombia. En 2024 acumuló tres anotaciones y una asistencia, mientras que en 2025 sumó un pase de gol en el registro oficial de la FCF.

Durante el presente año 2026, anotó en el duelo amistoso frente a Croacia y convirtió el primer gol colombiano en el triunfo ante Ghana durante la fase de grupos del Mundial.

En el ámbito de clubes, tras su paso por el Fluminense de Brasil y una etapa en el Wolverhampton de Inglaterra, el futbolista retornó al campeonato brasileño para vincularse al Palmeiras, institución donde milita actualmente, previo al inicio de este nuevo ciclo con el equipo nacional.

El nuevo ‘10′ de la Tricolor saldrá a la cancha sobre las 8:00 p. m., en el estadio M&T Bank Stadium de Baltimore, Estados Unidos, para enfrentar a México.