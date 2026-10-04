Mackalister Silva dejó claro quiénes son culpables de la eliminación de Millonarios en la Copa BetPlay

El pasado sábado, 3 de octubre, una sorpresa ocurrió en el fútbol profesional colombiano (FPC), luego de que en los octavos de final de la Copa BetPlay 2026 Millonarios quedara eliminado tras ser derrotado por Barranquilla FC en penales.

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Los primeros 90 minutos del encuentro terminaron en un empate 1-1, por lo que la clasificación hacia la siguiente fase se definió desde los 12 pasos. Allí, el conjunto barranquillero se impuso en el estadio Romelio Martínez con un marcador de 5-4.

Luego del compromiso, hablaron en rueda de prensa el técnico del Embajador, Alberto Gamero, y el capitán, Mackalister Silva, quienes expresaron su descontento ante el resultado y la eliminación del equipo.

El volante de 39 años aprovechó el espacio para realizar una fuerte autocrítica, indicando los errores que tanto él como sus compañeros cometieron durante el partido. Además, aclaró quién tiene que asumir la responsabilidad sobre lo ocurrido.

“Absolutamente todos los jugadores que estuvimos en el campo somos culpables de la vergüenza y del calificativo que se le quiera dar a esto, porque así es. Todos tuvimos la posibilidad de jugar diferentes cantidades de minutos en un partido que teníamos que haber ganado. Vuelvo y repito, sin quitarle mérito a Barranquilla, esto es totalmente una vergüenza de parte de nosotros”, manifestó Silva.

👉 "Todos somos culpables de esta vergüenza, por no haber representado la institución en la que estamos hoy" 👉 "Teníamos que ganarlo, sin quitarle mérito al Barranquilla" 🗣️ David Mackalister Silva y la autocrítica tras la eliminación en Copa #ASColombia https://t.co/2KvjngFmYI — AS Colombia 🇨🇴 (@AS_Colombia) October 4, 2026

El capitán del conjunto embajador también se refirió al rendimiento que tuvo Barranquilla FC; si bien reconoció las virtudes del rival, no cree que el equipo local tuviera un amplio dominio en los 90 minutos sobre Millonarios.

“Yo hoy no puedo venir a justificar la vergüenza y el papelón que hicimos. Pero tampoco fue que nos dominara Barranquilla”, señaló.

🎙️🔵 David Mackalister Silva tras la eliminación de #Millonarios ante #BarranquillaFC “Barranquilla no nos dominó” “Los responsables de este papelón somos nosotros porque no pudimos hacer un gol más” https://t.co/JkFLiC1H3E — Nicolás Cadena (@nicocadena_) October 4, 2026

Silva lamentó las oportunidades que no fueron concretadas en el arco rival, impidiendo que el equipo pudiera ampliar su diferencia. Para él, la falta de eficacia terminó pasando factura.

“Nosotros tuvimos tres o cuatro opciones que no logramos finalizar: una de Chaverra, el remate al palo y la de Barreiro. Yo no puedo justificar hoy la vergüenza y la responsabilidad que tenemos los jugadores, porque esto es absolutamente responsabilidad nuestra. No fuimos capaces de hacer un gol más”, comentó.

A pesar del resultado, el capitán de Millonarios destacó el esfuerzo que hizo Barranquilla, dejando claro que no estaba intentando minimizar el logro que consiguieron los Rojos de Curramba.

El próximo encuentro del equipo bogotano será este jueves, 8 de octubre, ante Fortaleza en el Estadio de Techo (Bogotá), a las 8:10 p. m.