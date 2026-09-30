Nuevo estadio El Campín ya tiene fecha de entrega: promesa ilusiona a hinchas de Santa Fe y Millonarios

Este miércoles, 30 de septiembre de 2026, ante los medios de comunicación, la Alcaldía de Bogotá y el concesionario Sencia dieron detalles de cómo será el nuevo estadio El Campín.

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NUEVO CAMPÍN



Hoy inician las obras del nuevo estadio que tendrá capacidad para 60.000 personas con el proceso cimentación



La obra se entregará al público capitalino en Diciembre/2028 pic.twitter.com/nDQ1u0Pf9C — Alexis Rodriguez (@alexisnoticias) September 30, 2026

El Campín no será desmontado para construir nuevo estadio en Bogotá: Sencia aseguró que seguirá activo durante la construcción

Nuevo estadio de Bogotá aumenta aforo para más de 60.000 espectadores: alcalde Carlos Fernando Galán hizo nuevos anuncios

Luego de varias polémicas por los tiempos de entrega y otros aspectos, los bogotanos finalmente tienen detalles de cómo será la construcción del nuevo escenario, cuál será su tecnología y la fecha en la que podrá utilizarse por primera vez.

Nuevo estadio El Campín se entregará en diciembre de 2028

A partir de la fecha del anuncio, y hasta el momento de la entrega, pasarán cerca de dos años y dos meses para que los bogotanos puedan usar el nuevo estadio El Campín.

Tendrá una capacidad para 60.000 espectadores, un aumento significativo frente a la capacidad actual, que es de 36.343.

Sencia dejó claro que no demolerá el actual estadio Nemesio Camacho El Campín hasta que el nuevo esté construido. Es decir, que las competencias futbolísticas y los eventos culturales no tendrían que parar.

En cuanto a la tecnología del nuevo estadio, el alcalde Carlos Fernando Galán afirmó: “Tendremos un techo retráctil y una gradería sur automática para proteger la grama y adaptar el estadio a distintos eventos. Su isóptica, es decir, la visibilidad desde las tribunas, será la mejor de Colombia y Latinoamérica. El ciudadano que vaya al estadio podrá ver el partido mucho más de cerca de lo que lo ve hoy”.

“Tendremos un techo retráctil y una gradería sur automática para proteger la grama y adaptar el estadio a distintos eventos. Su isóptica, es decir, la visibilidad desde las tribunas, será la mejor de Colombia y Latinoamérica. El ciudadano que vaya al estadio podrá ver el partido… pic.twitter.com/1adYLD2JIN — Alcaldía de Bogotá (@Bogota) September 30, 2026

Además del innovador techo retráctil, tendrá una pantalla LED exterior de cerca de 400 metros cuadrados de superficie. Incluso, contará con una grama que, según lo anunciado, será de primer nivel.

Hinchas de Santa Fe y Millonarios se ilusionan: “Visibilidad como el Bernabéu”

Uno de los temas que más ha causado reacciones en redes sociales es el de la visibilidad que tendrá el nuevo estadio El Campín. Carlos Fernando Galán dio la noticia y Mauricio Hoyos la explicó a fondo:

“Hoy en día, nuestro estadio actual, y la mayoría de los estadios en Colombia, tienen una visibilidad entre 52 mm y 60 mm. Como lo vamos a hacer hacia arriba, y queda un poco embebido el público hacia delante, nos va a dar una visibilidad de 90 mm, que es la misma del Bernabéu”, afirmó Hoyos.

El CEO de Sencia, Mauricio Hoyos, aseguró que el nuevo estadio El Campín tendrá la misma visibilidad que el Bernabéu, de Madrid. Además, incorporará la pantalla más grande de Colombia. https://t.co/f0wz5K9jDc pic.twitter.com/GVTvTmZaXx — Revista Semana (@RevistaSemana) September 30, 2026

El nuevo estadio El Campín se construirá al lado del actual, por lo que los bogotanos que residen cerca de esta ubicación o que asistan al coloso de la 57 podrán ser testigos de cómo avanza la obra durante los dos años de construcción proyectados.