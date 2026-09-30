Nuevo estadio de Bogotá aumenta aforo para más de 60.000 espectadores: alcalde Carlos Fernando Galán hizo nuevos anuncios

El alcalde Carlos Fernando Galán anunció este 30 de septiembre el inicio oficial de las obras del nuevo Estadio para Bogotá. Aseguró que este estadio entrará en funcionamiento en diciembre del 2028 y que se darán nuevos cambios. Aunque al inicio se había precisado que tendría una capacidad para más de 40.000 espectadores, ahora esperan aumentar a 60.000 espectadores.

Entre los detalles que dio el alcalde, este precisó que tendrá una cubierta retráctil para que se pueda favorecer la luz directa a la cancha, pero que también se pueda cerrar para conciertos y grandes eventos, además de proteger la grama de la lluvia. También contará con una gradería retractil en el lado sur del recinto, que permitirá que allí se monten los escenarios para conciertos y así evitar el daño de la grama.

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