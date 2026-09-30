Caos en TransMilenio obligó a usuarios a bajarse y caminar en plena hora pico de este miércoles

Una mañana complicada vivieron este miércoles, 30 de septiembre, varios usuarios de TransMilenio, quienes reportaron retrasos, congestión y largos tiempos de espera en diferentes puntos del sistema, principalmente sobre las troncales Caracas y NQS.

TransMilenio retoma la normalidad tras manifestaciones en Bogotá: estas estaciones fueron afectadas

Las primeras afectaciones se conocieron durante la hora pico, cuando usuarios comenzaron a compartir imágenes y mensajes de protesta por las demoras. Algunos pasajeros aseguraron que permanecieron hasta 50 minutos completamente detenidos dentro de los articulados, mientras otros optaron por bajarse y continuar sus recorridos caminando.

La situación fue reportada por TransMilenio desde las 7:58 a. m., cuando informó sobre una novedad operativa en la avenida Caracas con calle 55, en sentido norte-sur.

Ante lo ocurrido, la flota comenzó a implementar contraflujo y algunos servicios fueron desviados hacia la avenida NQS para intentar agilizar el desplazamiento.

Seis estaciones suspendieron temporalmente su operación.

A las 8:10 a. m., TransMilenio informó que los desvíos continuaban en sentido norte-sur y confirmó la suspensión temporal de la operación en seis estaciones.

Las estaciones afectadas fueron Calle 72 - Areandina, Temporal Flores, Temporal Calle 57, Temporal Marly, Av. 39 y Calle 26 - Atrio.

La afectación se presentó únicamente en sentido norte-sur, mientras que, según el sistema, las estaciones y la flota operaban con normalidad en sentido sur-norte.

La congestión también alcanzó la avenida NQS. A las 9:12 a. m., TransMilenio informó que continuaban los retrasos para algunos servicios y señaló que, para agilizar el paso de los buses, la flota estaba saliendo al carril mixto de la NQS con calle 63.

Para ese momento, el sistema aseguró que la afectación comenzaba a disminuir progresivamente.

Usuarios terminaron caminando

Mientras TransMilenio informaba sobre las medidas para normalizar la operación, los usuarios continuaban expresando su molestia en redes sociales.

Algunos pasajeros compartieron imágenes en las que se observa a personas caminando hacia sus destinos después de bajarse de los articulados. Otros aseguraron que las afectaciones comenzaron desde las 7:00 de la mañana, precisamente durante uno de los momentos de mayor demanda del sistema.

Entre las quejas también apareció el reporte de usuarios que afirmaron haber permanecido cerca de 50 minutos sin poder avanzar dentro de los buses.

Finalmente, a las 9:55 a. m., TransMilenio informó que la movilidad en las troncales Caracas y NQS comenzaba a recuperar la normalidad y que la congestión disminuía paulatinamente.

Hasta ese momento, el sistema atribuía la situación a una “novedad operativa” en la avenida Caracas con calle 55, sin entregar en los reportes publicados una explicación adicional sobre el origen de la afectación.

Los usuarios que tuvieron retrasos deberán continuar ajustando sus recorridos mientras se normaliza completamente la movilidad en estos corredores.