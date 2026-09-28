Manifestaciones afectan la movilidad en Bogotá: hay bloqueos en la calle 26 y desvíos en TransMilenio

La movilidad en Bogotá registra afectaciones la tarde de este lunes, 28 de septiembre, debido a las manifestaciones que se desarrollan en diferentes sectores de la ciudad. Uno de los principales puntos de concentración se encuentra sobre la calle 26, corredor en el que las autoridades reportaron bloqueos y dificultades para el tránsito.

Las movilizaciones comenzaron desde distintos puntos de la capital y hacen parte de las actividades convocadas para este 28 de septiembre, fecha en la que colectivos conmemoran el Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro.

Uno de los recorridos comenzó en inmediaciones de la Universidad Nacional y avanzó posteriormente por la calle 26 hacia el oriente de Bogotá, provocando modificaciones tanto para vehículos particulares como para el transporte público.

Afectaciones en la calle 26

A las 5:16 p. m., Bogotá Tránsito informó que un grupo de manifestantes realizaba un plantón sobre la calle 26 con carrera 19, en inmediaciones del Centro de Memoria.

Debido a la concentración, se registró afectación en las calzadas mixta y exclusiva en ambos sentidos. Las autoridades recomendaron a quienes transitan por este sector consultar el estado de las vías y considerar recorridos alternativos.

La situación también tuvo repercusiones en TransMilenio. El sistema informó que sus servicios troncales continuaban realizando desvíos en la zona de la calle 26 ante el avance de las manifestaciones.

Entre los cambios reportados en los últimos minutos están: la ruta B23 fue desviada por la NQS, mientras que los servicios M85 y M86 tomaron la avenida La Esperanza por la carrera 44. Entretanto, las rutas S43, G53 y B16 mantenían su recorrido habitual.

Asimismo, TransMilenio señaló que el servicio fácil 1 retornaba en Corferias y el servicio fácil 3 lo hacía en la intersección de la calle 26. A las 5:46 p. m., también permanecían cerrados los ingresos peatonales de la estación Museo Nacional.

¿Por qué se registran manifestaciones en Bogotá?

Las movilizaciones de este lunes fueron convocadas por organizaciones y colectivos feministas en el marco del 28 de septiembre. Durante la jornada se programaron marchas, concentraciones y actividades en diferentes sectores de Bogotá.

Entre los puntos incluidos en los recorridos se encuentran la Universidad Nacional, la Universidad Pedagógica, el Parque Nacional y el Museo Nacional.

Las autoridades mantienen seguimiento a las movilizaciones y a los cambios que puedan presentarse en la movilidad durante las próximas horas. Por ello, los ciudadanos que deban desplazarse por los sectores afectados pueden consultar los canales oficiales de Bogotá Tránsito y TransMilenio antes de iniciar sus recorridos.

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