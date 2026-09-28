Inseguridad en Bogotá: denuncian falsas promesas de empleo que terminan en secuestro y extorsión

La inseguridad en Bogotá ha sido un tema de amplia discusión y denuncia por capitalinos que han vivido episodios aterradores por cuenta de criminales que hacen de las suyas y que atemorizan a la población. Recientemente, la concejal Quena Ribadeneira denunció una modalidad de secuestro que estaría atemorizando a ciudadanos en búsqueda de trabajo.

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La concejal aseguró que conoció el caso de un joven llamado Andrés, de 27 años, quien denunció que fue contactado a través de redes sociales con una supuesta oferta para adquirir sus servicios profesionales como contador público.

La concejal Quena Ribadeneira denunció una presunta modalidad de secuestro en Bogotá que tendría como víctimas a personas contactadas mediante falsas ofertas laborales. Foto: Secretaría de Seguridad Bogotá / API

Al llegar al lugar acordado, en la localidad de Usme, fue rodeado por hombres armados y secuestrado durante más de cuatro horas. Durante este tiempo, habría sido obligado a entregar cerca de 15 millones de pesos. Además, sus familiares fueron contactados y les exigieron 50 millones de pesos por su rescate.

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La concejal aseguró que la situación se evidencia en medio de las cifras por extorsión durante 2026, pues se han registrado unos 1.449 casos en la capital. Un 96 % de estos casos no involucraría armas y el 60 % de las víctimas serían hombres. Las localidades con mayor número de casos son Kennedy, con 181; Suba, con 180; Santa Fe, con 170; Usaquén, con 136; y Engativá, con 120.

Un joven de 27 años habría sido secuestrado durante más de cuatro horas en Usme tras acudir a una supuesta oferta de trabajo como contador público. Foto: istock

“¿Hasta cuándo vamos a seguir esperando respuestas de esta Administración? Carlos Fernando Galán tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad de los bogotanos. Mientras las familias viven con miedo y los delincuentes encuentran nuevas modalidades para operar, la Alcaldía no puede limitarse a reaccionar después de que ocurran los hechos”, dijo la concejal.

Adicional a ello, la concejal aseguró que es importante que las autoridades investiguen con celeridad lo ocurrido y que buscar trabajo no sea una sentencia de muerte, además de que se pueda dar con los responsables.

Según la denuncia, los responsables habrían obligado al joven a entregar cerca de 15 millones de pesos y posteriormente exigido otros 50 millones a sus familiares por su liberación. Foto: Cortesía Policía Metropolitana de Cartagena