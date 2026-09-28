Nueva ofensiva de la Policía de Bogotá contra el crimen: 36 capturas e incautación de droga, dinero y armas

La Policía de Bogotá llevó a cabo una nueva ofensiva contra el crimen, que dejó resultados importantes y golpeó a diferentes estructuras delincuenciales, como La Plancha, señalada de estar detrás del asesinato de un uniformado de la institución.

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Fueron en total 15 allanamientos los que se efectuaron en las últimas horas, que dejaron la captura de 36 personas y la incautación de 20 armas de fuego, 21 kilogramos de estupefacientes y más de 60 millones de pesos en efectivo.

Dentro de los resultados se encuentra la detención de dos personas en la localidad de Ciudad Bolívar, quienes harían parte de La Plancha y estarían detrás del homicidio del intendente Edilberto Pinilla, registrado el 26 de agosto.

“Los capturados deberán responder por los delitos de tráfico de estupefacientes y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego. Allí se incautaron estupefacientes, celulares, cartuchos calibre 32 y cerca de dos millones de pesos. Los capturados registran anotaciones por homicidio y hurto”, indicó el brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía de Bogotá.

Por otra parte, en la localidad de San Cristóbal, el Gaula de la Policía capturó a dos personas que, según las investigaciones, se identificaban como integrantes del Ejército Gaitanista de Colombia.

Con esto, los señalados generaban terror en la capital del país y exigían dinero a transportadores informales para dejarlos trabajar. Uno de los detenidos registra anotaciones por delitos de concierto para delinquir agravado y fabricación, porte y tráfico de estupefacientes.

La institución también confirmó la detención de una persona, en Ciudad Bolívar, señalada de pedir dos millones de pesos a un ciudadano para dejarlo continuar con una construcción que adelantaba en un lote.

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En la localidad de Kennedy también se lograron resultados importantes. Allí se capturó a dos presuntos delincuentes que se dedicarían al tráfico de estupefacientes.

De hecho, en la diligencia de allanamiento se hallaron dos pistolas, un revólver, cartuchos, marihuana, dos teléfonos celulares y 44 millones de pesos en efectivo. “Uno de los capturados tenía una orden de captura vigente por el delito de fuga de presos y registraba una anotación por homicidio”, precisó el general Cristancho.

“La Policía Nacional en Bogotá reafirma su compromiso para continuar fortaleciendo las acciones operativas e investigativas contra las estructuras y personas que afectan la seguridad y convivencia ciudadana”, agregó la institución.