Asesinan a hombre dentro de un vehículo en el norte de Bogotá: autoridades investigan el crimen

La Policía Metropolitana de Bogotá le confirmó a SEMANA que los hechos ocurrieron en la localidad de Usaquén, exactamente en la calle 181 # 11-55.

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“Sí hubo un homicidio en horas de la mañana en la localidad de Usaquén. Fallece al interior de un vehículo, producto de heridas con arma de fuego”, indicó la institución a este medio.

La información preliminar conocida sobre el caso señala que el ataque habría ocurrido cuando el hombre se encontraba dentro del automotor. Las circunstancias exactas en las que se produjo el crimen y la identidad de los responsables son materia de investigación.

Por ahora, las autoridades verificarán los registros de cámaras de seguridad del sector para capturar a los responsables lo antes posible.

CTI investiga lo ocurrido en Usaquén

Luego del crimen, las autoridades adelantaron las labores correspondientes en el lugar. La Policía confirmó a SEMANA que el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) quedó al frente de las pesquisas y de la inspección en la escena.

“El CTI asumió la investigación e inspección al lugar de los hechos”, señaló la institución.

Las diligencias deberán permitir reconstruir los momentos previos al ataque, establecer el posible móvil e identificar a quienes estarían detrás del homicidio.

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El sicariato ha estado entre las preocupaciones en Bogotá

El crimen ocurre en medio de la atención que durante 2026 han generado los homicidios bajo la modalidad de sicariato en la capital.

De acuerdo con cifras de la Policía Metropolitana divulgadas en abril, entre enero y marzo de 2026 Bogotá registró 265 homicidios, de los cuales 134 fueron clasificados como asesinatos por encargo. Esto representaba el 50,5 % de los casos registrados durante ese periodo.

En el caso ocurrido este sábado en Usaquén, serán los investigadores quienes determinen si se trató de un asesinato por encargo o si detrás del ataque existe otra circunstancia.