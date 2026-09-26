Defensoría del Pueblo pide al MinDefensa y al Ejército esclarecer la muerte de un campesino de La Macarena, Meta

En las últimas horas se conoció una grave denuncia por parte de la Junta de Acción Comunal de la vereda Guaduales Nueva Esperanza, en La Macarena, del departamento del Meta, por la muerte de un campesino de la región.

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De acuerdo con la denuncia, el pasado 22 de septiembre, en medio de una operación del Ejército, habría muerto el campesino Luis Carlos Mojica Guzmán, quien, de acuerdo con los testimonios recogidos, se encontraba desarmado y no representaba una amenaza.

Así mismo, la comunidad denunció afectaciones contra una familia campesina, incluyendo la presunta retención y agresión contra una mujer, así como la presencia de niños durante los hechos. Además, señala que miembros del Ejército habrían recogido el cuerpo de Mojica tras su muerte.

Frente a estos hechos se pronunció este sábado la Defensoría del Pueblo, quien le pidió al Ministerio de Defensa y al Ejército Nacional esclarecer la muerte de Luis Carlos Mojica Guzmán.

“Conocimos la denuncia sobre hechos ocurridos el pasado 22 de septiembre en zona rural de La Macarena, Meta, durante un operativo de la Fuerza Pública, en los que Luis Carlos Mojica Guzmán habría fallecido y una mujer habría sido sometida a graves afectaciones contra su dignidad e integridad”, señaló la entidad a través de un comunicado a la opinión pública.

Desde la entidad que lidera la defensora Iris Marín aseguraron que mantendrá su acompañamiento a las personas y familias afectadas, y verificarán las denuncias hechas por parte de la comunidad.

Por lo mismo, le solicitaron al Ejército de Colombia la información completa sobre lo sucedido, así como a las autoridades competentes “esclarecer con la debida diligencia y oportunamente los hechos, inclusive la muerte reportada, y determinen las responsabilidades a que haya lugar”.

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Y al Ministerio de Defensa, en cabeza del general (r) Jorge Mora, le solicitaron activar sus controles internos, verificar los hechos y, de ser el caso, adoptar las medidas para prevenir eventuales violaciones a los derechos humanos.

Desde el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), también pidieron esclarecer los hechos ocurridos el pasado 22 de septiembre en La Macarena, Meta, de manera “urgente, independiente y transparente”.

“Es necesario establecer las circunstancias de la muerte de Luis Carlos Mojica, identificar las unidades que participaron en la operación y esclarecer qué ocurrió con su cuerpo. Asimismo, deben garantizarse la protección de la familia, de los niños y de los testigos, evitando cualquier forma de presión o estigmatización”, señalaron desde Indepaz.

Desde la organización no gubernamental también solicitaron a la Fiscalía General, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo verificar de manera urgente lo ocurrido, y al Ejército entregar información pública y suficiente sobre la operación y sobre la situación de Luis Carlos Mojica Guzmán.