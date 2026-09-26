Temblor en Colombia este sábado 26 de septiembre: SGC confirmó epicentro y magnitud

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un nuevo temblor en el país este sábado 26 de septiembre.

Según la entidad, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 3,0. El epicentro ocurrió en Chaparral Tolima, sobre la 1:33 p. m. y tuvo una profundidad superficial.

“Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-09-26, 13:33 hora local Magnitud 3.0. Profundidad superficial, Chaparral - Tolima, Colombia ”, señaló la entidad.

Expertos del Servicio Geológico explican la razón por qué está temblando tanto en Colombia

Durante el sábado se han reportado otros temblores con epicentro en el mismo municipio tolimense.

Sobre las 12:48 p.m. hubo uno de magnitud 3,4 y con profundidad superficial. Minutos antes, a las 12:23 p.m., se registró otro de magnitud 3,1 y también con profundidad superficial. Y las 10:10 a.m. el Servicio Geológico informó sobre uno de 3,2 de magnitud e, igualmente, con profundidad superficial.

¿Por qué está temblando tanto en Colombia?

Colombia es un territorio donde los sismos forman parte de la dinámica natural del suelo. Aunque recientemente se ha sufrido un terremoto, réplicas y nuevos sismos, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) explica que el país registra temblores de manera constante y que la mayoría no llega a ser percibida.

Colombia es un territorio donde los sismos forman parte de la dinámica natural del suelo. Foto: Gemini

La explicación está relacionada con la ubicación del territorio y con el movimiento permanente de varias placas tectónicas.

“Gran parte de la actividad sísmica de Colombia se debe a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa franja que rodea el océano Pacífico y concentra la mayor parte de la actividad sísmica y volcánica del mundo”, explica el SGC.

El SGC señala que Colombia es “un país sísmicamente muy activo”, debido a la interacción de las placas de Nazca, Cocos, Sudamérica y Caribe. Estos enormes bloques de la superficie terrestre se mueven lentamente y su interacción genera movimientos en diferentes zonas del país.

La entidad explica que esa actividad no comenzó recientemente. De hecho, Colombia registra aproximadamente 2.500 sismos cada mes, aunque una gran parte ocurre con una intensidad tan baja que solamente puede ser detectada por los instrumentos de monitoreo.