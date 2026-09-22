Nuevo temblor en Colombia la tarde de este martes 22 de agosto: SGC confirmó epicentro y magnitud

La actividad sísmica continúa concentrándose en Chaparral, Tolima, donde la tarde de este martes 22 de septiembre se registraron tres nuevos movimientos en un periodo inferior a una hora, según los boletines divulgados por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) por medio de su cuenta de X.

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El primero ocurrió a las 5:12 p. m. y tuvo inicialmente una magnitud preliminar de 4,1. Tras revisar la información, el SGC actualizó el evento a magnitud 4,0, con profundidad superficial, menor a 30 kilómetros, y referencia en Chaparral.

Solo nueve minutos después, a las 5:21 p. m., la entidad reportó otro movimiento en la misma zona. En esta ocasión alcanzó una magnitud de 3,1 y también fue catalogado como superficial.

Los movimientos telúricos continuaron a las 6:03 p. m., cuando se produjo un tercer sismo de magnitud 3,2. El boletín actualizado señaló que el movimiento fue localizado a 15 kilómetros de Roncesvalles, en Tolima, y nuevamente tuvo una profundidad superficial.

Chaparral completa varios días con numerosos sismos

Los movimientos de la tarde no corresponden a hechos aislados. Desde el pasado 20 de septiembre, el SGC viene detectando una actividad sísmica por encima del comportamiento observado durante las semanas anteriores en esta zona del Tolima.

Con corte a las 3:30 p. m. del lunes 21 de septiembre, la Red Sismológica Nacional había contabilizado más de 130 sismos de magnitud superior a 2,0, cinco de ellos con magnitudes iguales o superiores a 4,0.

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La actividad continuó este martes 22. Solo en la madrugada y primeras horas de la mañana se presentaron numerosos movimientos superficiales, entre ellos uno de magnitud 4,0 a las 6:00 a. m., además de eventos de 3,8, 3,4, 3,3 y otras magnitudes menores.

¿Por qué está temblando tanto?

El Servicio Geológico Colombiano ha explicado que el Tolima es una región sísmicamente activa por la presencia de fallas geológicas activas.

Sin embargo, la concentración de eventos registrada desde el fin de semana está por encima del promedio observado durante las últimas semanas, razón por la cual permanece bajo vigilancia.

La entidad continúa monitoreando la evolución de la secuencia y ha pedido a las personas que hayan sentido los movimientos reportarlos mediante su plataforma Sismo Sentido, información que permite establecer cómo fueron percibidos en diferentes zonas del país.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente de afectaciones asociadas a los tres movimientos registrados entre las 5:12 p. m. y las 6:03 p. m. de este martes.