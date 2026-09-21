Nación

No deja de temblar en Chaparral, Tolima: SGC confirmó el más reciente sismo; su magnitud y profundidad

Esta zona es una de las que más movimientos telúricos ha reportado recientemente en Colombia.

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Daniel Armando Méndez Suárez

Daniel Armando Méndez Suárez

21 de septiembre de 2026 a las 3:44 p. m.
Temblor en Colombia este lunes 21 de septiembre.
Temblor en Colombia este lunes 21 de septiembre. Foto: Adobe Stock

Un nuevo movimiento telúrico sacudió a Colombia en la tarde de este lunes, 21 de septiembre. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) confirmó una magnitud de 4.0 y una profundidad superficial menos a 30 kms.

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