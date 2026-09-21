No deja de temblar en Chaparral, Tolima: SGC confirmó el más reciente sismo; su magnitud y profundidad

Un nuevo movimiento telúrico sacudió a Colombia en la tarde de este lunes, 21 de septiembre. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) confirmó una magnitud de 4.0 y una profundidad superficial menos a 30 kms.
Temblor de magnitud 4,6 se registró en Chocó este sábado, 19 de septiembre: este fue el epicentro
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Preliminar, 2026-09-21, 15:02 hora local Magnitud 4.0. Profundidad superficial ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/kpbVpHwblG— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) September 21, 2026
En desarrollo...