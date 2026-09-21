Nuevo giro en caso Wilfreth Aguilera, la promesa del ciclismo de 19 años que murió tras ser atropellado por conductor presuntamente ebrio

El caso por la muerte de Wilfreth Aguilera Torres, joven promesa del ciclismo colombiano que falleció luego de ser atropellado mientras entrenaba en Facatativá, Cundinamarca, el pasado 17 de mayo, vuelve a tener novedades. La representación de víctimas anunció que acudirá ante la Fiscalía General de la Nación para solicitar que el proceso sea trasladado a Bogotá.

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El abogado Leonardo Pinilla, representante de la familia, confirmó que ya fue radicado un memorial ante la Dirección de Fiscalías de Cundinamarca, en el que solicita su intervención y una posición institucional clara frente al manejo que ha tenido el caso.

“Esta representación de víctimas, al igual que los familiares de Wilfreth Aguilera Torres, estamos altamente preocupados por las decisiones que ha tomado la justicia en este caso en particular”, manifestó Pinilla.

Según explicó, la familia siente que no ha contado con las garantías esperadas durante el proceso y teme que la muerte del joven termine sin consecuencias jurídicas para el responsable. El abogado también aseguró que, desde que la investigación llegó a la Fiscalía, se han presentado situaciones que, a su juicio, deben ser aclaradas.

La familia del fallecido clama por justicia. Foto: Screenshot 'x'

Buscan que el proceso salga de Facatativá

Ante este panorama, la representación de víctimas anunció una nueva acción: solicitará formalmente a la Fiscalía General de la Nación la variación de asignación del proceso, con el objetivo de que deje de ser conocido en Facatativá, municipio donde ocurrieron los hechos, y pase a Bogotá.

“Creo que contaremos con mayores garantías dadas las situaciones que ya hemos tenido en el actuar de los fiscales en dicho municipio”, afirmó Pinilla.

La petición se conoce después de las decisiones judiciales que han generado inconformidad entre los familiares. El conductor investigado por atropellar al ciclista quedó en libertad luego de que un juez negara la medida de aseguramiento solicitada en su contra, aunque continúa vinculado al proceso.

Wilfreth Aguilera tenía 19 años y murió, después de ser atropellado mientras realizaba un entrenamiento en bicicleta. De acuerdo con la información conocida dentro del caso, el hombre que conducía el vehículo habría manejado bajo los efectos del alcohol, exactamente grado 2 de alcohol, circunstancia que hace parte de la investigación.

El joven era considerado una promesa del ciclismo y su muerte también ha provocado pronunciamientos de integrantes de esa comunidad. El ciclista Álvarito Hoche expresó su preocupación por lo ocurrido y manifestó respaldo a la familia en las acciones que viene adelantando para obtener respuestas.

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Preocupantes cifras de muertes en las vías de Colombia

El caso de Wilfreth se conoce en medio de un aumento de las muertes por siniestros viales en el país. De acuerdo con datos preliminares de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), entre enero y junio de 2026 se registraron 4.751 personas fallecidas, frente a 3.959 durante el mismo periodo de 2025.

Esto representa 792 víctimas adicionales y un incremento del 20 % frente al año anterior. Además, los hombres concentraron el 81 % de las personas fallecidas, mientras que las mujeres representaron el 19 %.

Por edades, los adultos entre los 29 y 59 años concentraron el 43,8 % de las víctimas mortales, mientras que los jóvenes entre 18 y 28 años , grupo en el que se encontraba Wilfreth, representaron el 28,5 %.

Los usuarios de motocicleta fueron los actores viales con mayor participación entre las víctimas, con el 65,7 %, seguidos por los peatones, con el 20,6 %. En el caso de los ciclistas, 196 murieron en las vías durante el primer semestre de 2026, frente a 184 en el mismo periodo de 2025, lo que representa un aumento del 6,5 %.

Mientras la investigación continúa, los familiares y la representación de víctimas esperan que la Fiscalía responda a sus solicitudes y defina si el proceso será trasladado a Bogotá. El reclamo de la familia se mantiene enfocado en obtener claridad sobre las actuaciones adelantadas desde la muerte del joven y garantías para el desarrollo del caso.