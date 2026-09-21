Así será la alternancia en el abastecimiento de agua en estos sectores de Cali

La medida comenzará este martes 22 de septiembre debido a los bajos caudales de los ríos Cali y Meléndez, las altas temperaturas y las afectaciones que aún persisten en el sistema de acueducto tras el terremoto del 10 de agosto.

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Emcali implementará una alternancia temporal en el suministro de agua potable para sectores de las comunas 18 y 20 de Cali, como consecuencia de la disminución de los caudales de los ríos Cali y Meléndez, y las condiciones que todavía presenta la infraestructura del acueducto tras el sismo y sus réplicas.

La medida comenzará este martes 22 de septiembre y contempla la distribución del servicio en días alternos entre sectores definidos de ambas comunas.

Según la empresa, el objetivo es permitir la recuperación de los niveles de los tanques de almacenamiento y mantener las condiciones necesarias para garantizar la prestación del servicio.

Río Pance de Cali. Directora del Ideam, Ghisliane Echeverry, alerta sobre posibles desabastecimiento y restricción de agua en el país a causa de la intensificación del Fenómeno de El Niño entre los meses de diciembre, enero y febrero. Foto: Jorge Orozco

La decisión está relacionada con las altas temperaturas, la baja disponibilidad hídrica y el comportamiento de los caudales de los afluentes que abastecen el sistema. Emcali explicó que, pese a las acciones adelantadas para estabilizar el suministro en las zonas de ladera, las condiciones hidráulicas y la dinámica del consumo hacen necesario adoptar esta medida de manera temporal.

De acuerdo con el cronograma establecido, los sectores de la comuna 18 tendrán abastecimiento los días martes 22, jueves 24, sábado 26 y lunes 28 de septiembre, así como en los días correspondientes de la alternancia posterior. Las zonas incluidas son Altos Jordán, Los Chorros, Colinas del Refugio, Altos de La Luisa, La Trinidad y sectores aledaños.

En el caso de la comuna 20, el suministro se programó para los días miércoles 23, viernes 25, domingo 27 y martes 29 de septiembre, con continuidad bajo el mismo esquema. Los sectores contemplados son La Sultana, Brisas de Mayo, Pueblo Joven, Brisas, La Torre, Sector 30 y zonas aledañas.

La empresa señaló que el cronograma podrá ajustarse de acuerdo con la recuperación de los caudales, los niveles de almacenamiento y las condiciones de operación del sistema de acueducto.

Emcali mantiene trabajos tras el terremoto

Desde el terremoto del pasado 10 de agosto, Emcali ha desarrollado labores de atención, recuperación y revisión de la infraestructura afectada. Las réplicas han obligado a realizar nuevas verificaciones e intervenciones técnicas, especialmente en sectores ubicados en las zonas de ladera.

La empresa indicó que estas condiciones hacen parte de los factores que se tienen en cuenta para mantener la estabilidad del servicio de agua potable en las comunas 18 y 20.

Como medida complementaria, Emcali mantiene el bombeo de agua desde sectores abastecidos por plantas de tratamiento que utilizan como fuente el río Cauca. Esta operación busca reforzar el suministro hacia las zonas de ladera mientras persistan los bajos caudales de los ríos Cali y Meléndez.

Operativo contra conexiones irregulares

En paralelo a las acciones para garantizar el abastecimiento, Emcali continúa con operativos de control sobre las conexiones irregulares que afectan la prestación del servicio y generan pérdidas de agua.

La empresa informó que el pasado 18 de septiembre, durante una intervención en la comuna 18, fueron desinstaladas 19 conexiones irregulares que afectaban el suministro de usuarios de la zona.

Emcali hizo un llamado a la ciudadanía para regularizar sus conexiones y reportar situaciones que puedan afectar la prestación del servicio o generar desperdicio del recurso.

Por ahora, la alternancia se limita a los sectores definidos de las comunas 18 y 20. La empresa precisó que Cali mantiene el suministro de agua potable sin una medida general de alternancia para toda la ciudad.

Ante las condiciones de bajos caudales, Emcali invitó a los habitantes a hacer un uso responsable del agua, evitar el desperdicio y utilizar únicamente el recurso necesario para contribuir a mantener el abastecimiento mientras se recuperan las condiciones hídricas del sistema.