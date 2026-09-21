Evite multas: así es la nueva rotación del pico y placa en Cali para la semana del 21 al 25 de septiembre

La Alcaldía de Santiago de Cali ha compartido la rotación de movilidad que se va a aplicar en la capital del Valle del Cauca por medio del Pico y Placa para la semana del 21 al 25 de septiembre.

Así cambiará el pico y placa en Medellín: rotación de la medida entre el 21 y el 25 de septiembre de 2026

El objetivo que busca la administración del alcalde Alejandro Eder es ofrecer una mejor circulación en la ciudad, además de prevenir cualquier hecho que provoque un accidente de tránsito en el que los actores viales se vean perjudicados.

En Cali, esta medida de movilidad es aplicada solamente a vehículos particulares, en donde se tiene en cuenta el último número que tiene la placa del auto. Refiriéndose al horario, la regulación comienza desde las 6:00 a.m. y finaliza a las 7:00 p.m.

Pico y placa en Cali. Foto: Guillermo Torres

Las autoridades de tránsito hacen un llamado a los ciudadanos de que, al ser el comienzo de una semana, programen sus labores con anticipación para evitar algún inconveniente. Los agentes, de paso, informan que de transitar en las calles con un vehículo que no tiene el permiso de circular, recibirán graves sanciones económicas.

Según lo establecido en el Código Nacional de Tránsito, cualquier persona que cometa una infracción deberá pagar multas que alcanzan hasta los 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMLDV), lo que representa una sanción económica alrededor de los $875.452 en 2026.

Pico y placa en Cali del 21 al 25 de septiembre de 2026

La Secretaría Distrital de Movilidad de Cali ha compartido cómo será el pico y placa en la ciudad de cara al segundo semestre del año 2026.

Teniendo en cuenta este aspecto, el pico y placa para coches particulares para la semana del 21 al 25 de septiembre de 2026 será de la siguiente manera:

Pico y placa Cali. Foto: Secretaria de Movilidad.

Lunes 21 de septiembre: no podrán circular los vehículos con placas terminadas en 9 y 0 .

no podrán circular los vehículos con placas terminadas en . Martes 22 de septiembre: no podrán circular los vehículos con placas terminadas en 1 y 2 .

no podrán circular los vehículos con placas terminadas en . Miércoles 23 de septiembre: no podrán circular los vehículos con placas terminadas en 3 y 4 .

no podrán circular los vehículos con placas terminadas en . Jueves 24 de septiembre: no podrán circular los vehículos con placas terminadas en 5 y 6 .

no podrán circular los vehículos con placas terminadas en . Viernes 25 de septiembre: no podrán circular los vehículos con placas terminadas en 7 y 8.

Durante los fines de semana, la Alcaldía Santiago de Cali no impone una medida de pico y placa en la ciudad, por lo que cualquier vehículo puede transitar sin problema.

Cabe mencionar que la medida de restricción de movilidad es solamente aplicada para los carros particulares que transitan por la ciudad de Cali. No obstante, existe una forma de evitarlo y es por medio del pago de la tasa de congestión.

Para poder utilizar esta alternativa, la Secretaría de Movilidad ha informado en sus medios que se debe llevar a cabo un trámite el día anterior hasta las 5:00 p.m.

Con corte al año 2026, los valores de la tasa de congestión quedaron actualizados de la siguiente manera: