Emiro Navarro sorprendió con mensaje a Valentina Ferrer tras su separación de J Balvin

La separación de J Balvin y Valentina Ferrer continúa generando reacciones en redes sociales. La pareja, que estuvo junta durante varios años y tiene un hijo, Río, confirmó recientemente que decidió tomar caminos diferentes, una noticia que la modelo argentina compartió públicamente con sus seguidores.

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En medio de este momento personal, Emiro Navarro tuvo un gesto con Valentina Ferrer que no pasó desapercibido. El creador de contenido aprovechó el cumpleaños número 33 de la modelo, celebrado el pasado 19 de septiembre, para dedicarle unas palabras a través de sus redes sociales.

Navarro publicó un video en la que aparece junto a Ferrer mientras ambos bailan en una calle, el cual estuvo acompañado por una canción de cumpleaños y un corto, pero afectuoso mensaje dirigido a la modelo: “Te amo, amiga”.

La publicación llamó especialmente la atención por el contexto en el que se produjo, pues ocurrió pocos días después de que Ferrer confirmara el final de su relación sentimental con el cantante colombiano.

La modelo dio a conocer la decisión mediante una historia de Instagram, en la que explicó que ella y J Balvin habían decidido terminar después de varios años de relación.

“Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados”, escribió Ferrer.

En el mismo mensaje señaló que la decisión fue tomada desde el amor y el respeto, y destacó que ambos mantendrán como prioridad el bienestar de su hijo.

Valentina Ferrer confirmó su ruptura con J Balvin. Foto: iNSTAGRAM @VALENTINAFERRER

La amistad entre Emiro Navarro y Valentina Ferrer

La relación entre Ferrer y Navarro inició hace varios meses y en diferentes ocasiones se han mostrado juntos a través de sus redes sociales oficiales.

Su cercanía comenzó a hacerse más visible en 2025, cuando participaron en una transmisión de TikTok junto a J Balvin y Ryan Castro. Durante aquella dinámica, Ferrer y Navarro hicieron equipo y terminaron ganando una competencia. Esto hizo que el creador de contenido viajara a Nueva York para encontrarse con el cantante, la modelo y el pequeño Río.

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Desde entonces, ambos han mantenido una relación cercana. Incluso, en diciembre de 2025, Ferrer incluso participó en una transmisión navideña de Navarro desde Medellín.