Lágrimas, abrazos y ‘Antología’: Laura Pausini y Shakira protagonizan uno de los momentos más emotivos en Madrid

Laura Pausini y Shakira protagonizaron uno de los momentos más emotivos de la residencia de la barranquillera en Madrid. Durante su tercera noche en Macondo Park, la cantante italiana apareció por sorpresa en el escenario para cumplir un sueño que muchos de sus seguidores esperaban: cantar junto a Shakira Antología, una de las canciones más recordadas de los primeros años de su carrera.

Shakira hace historia en Madrid: “Gracias mi gente latina”

La canción hace parte de Pies Descalzos, el álbum que Shakira lanzó en 1995 y que marcó una etapa clave en su trayectoria.

Antes de comenzar la interpretación, la colombiana dedicó unas palabras a Pausini y destacó la conexión que existe entre ambas.

“Es una persona con la que me siento muy conectada”, dijo Shakira ante el público.

La cercanía, según comentaron las cantantes, también tiene que ver con sus historias profesionales, pues las dos comenzaron sus carreras siendo muy jóvenes, alcanzaron reconocimiento internacional y atravesaron experiencias personales similares, incluida la maternidad.

Laura Pausini llegó al escenario con una confesión que dejó claro el cariño que siente por la cantante barranquillera.

“Vengo como fan, desde siempre lo soy. Y tú sabes que te hice un homenaje en mi último disco”, dijo.

La italiana incluyó precisamente Antología en Yo canto 2, su álbum dedicado a versiones de canciones destacadas de la música en español.

Después de que ambas compartieran escenario, Pausini compartió su emoción por haber cantado con una artista a la que conoce desde hace décadas.

“Estoy muy feliz de haber cantado con ella, nos conocemos desde hace 30 años, la admiro, me siento muy similar a ella, tenemos muchas cosas en común”, expresó.

La cantante italiana también recordó los inicios de ambas y las dificultades que tuvieron que afrontar mientras construían sus carreras.

“Hemos empezado las dos cuando teníamos 18 años, muchas cosas difíciles que afrontar, pero ella nos ha demostrado cuantas veces nos podemos caer y levantar otra vez y empezar desde cero”, añadió.

El encuentro de ambas artistas terminó entre abrazos y lágrimas. Pausini resaltó además la fuerza y perseverancia de Shakira y cerró su mensaje con una frase llena de emoción: “Gracias Shakira, tenía escalofríos y gracias por esas lagrimitas que tenías mientras cantábamos, me ha dado tanto amor”, concluyó.