Más grande que 30 campos de fútbol: así es ‘Macondo Park’, el parque temático que Shakira construyó en Madrid para sus conciertos

La cantautora colombiana Shakira dio inicio este viernes a su histórica residencia artística en Madrid con la apertura de Macondo Park, un complejo de 220.000 metros cuadrados ubicado en el espacio Iberdrola Music, en el distrito de Villaverde.

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Diseñado como un punto de encuentro inmersivo para la cultura latinoamericana, el recinto albergará 12 presentaciones de la artista en el marco de su gira mundial Las mujeres ya no lloran, una cita que prevé convocar a más de 600.000 asistentes hasta el próximo 11 de octubre.

El concepto de Macondo Park toma su nombre del universo ficticio creado por el premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez en Cien años de soledad.

De acuerdo con declaraciones de Stefani Fachini de Araujo, asociada de la firma arquitectónica danesa Bjarke Ingels Group (BIG), a BBC Mundo, la idea original partió directamente de la barranquillera.

El objetivo central fue levantar una “ciudad efímera” donde converjan la literatura, la gastronomía, la moda y la música del continente.

Pie de foto,Shakira buscó que el Macondo Park fuera mucho más que es un simple recinto para celebrar conciertos. Foto: Cortesía BIG

A la entrada, marcada por arcos con el lema ‘Es Latina’, los visitantes recorren senderos codificados por colores que conducen a diversos pabellones:

La Biblioteca: Espacio inmersivo que albergará encuentros con 24 autoras continentales e ibéricas, entre ellas Rosa Montero y Lydia Cacho.

Espacio inmersivo que albergará encuentros con 24 autoras continentales e ibéricas, entre ellas Rosa Montero y Lydia Cacho. El Taller y El Mercado: Áreas destinadas a pasarelas de moda de talentos emergentes y a una propuesta gastronómica latinoamericana supervisada por el chef español Rafa Zafra.

Áreas destinadas a pasarelas de moda de talentos emergentes y a una propuesta gastronómica latinoamericana supervisada por el chef español Rafa Zafra. Museo de Shakira y Macondito: Un recorrido por los atuendos icónicos de la artista (como el diseño de Roberto Cavalli para el Mundial de Sudáfrica 2010) y un área infantil participativa en cuyo concepto colaboraron los hijos de la cantante, Milan y Sasha.

Un recorrido por los atuendos icónicos de la artista (como el diseño de Roberto Cavalli para el Mundial de Sudáfrica 2010) y un área infantil participativa en cuyo concepto colaboraron los hijos de la cantante, Milan y Sasha. Escenarios alternativos: En la tarima “La Sala” se presentarán figuras de la escena contemporánea como Nathy Peluso, Amaia y Yerai Cortés, además de muestras folclóricas como el Carnaval de Barranquilla.

En palabras de la propia Shakira, compartidas en una carta pública previa a la apertura, la elección de la capital española responde al papel de la ciudad como puente cultural: “Aquí ocurre algo que el mundo merece ver: la inmigración latina no es tolerada, es celebrada”.

Durante la primera jornada, miles de seguidores procedentes de diversos países de Europa y América Latina hicieron filas desde tempranas horas para ingresar al complejo.

No obstante, la apertura de puertas registró un retraso de una hora respecto a lo programado, abriendo finalmente a las 4:30 p. m., hora de España.

Pese a los contratiempos iniciales en los accesos, la atmósfera festiva se consolidó en los diversos senderos, con atracciones destacadas como una escultura de gran formato dedicada a la iconografía de Loba y la ambientación sonora previa al concierto principal.

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El montaje de este macroevento requirió 30 días de trabajos a marchas forzadas por parte de decenas de operarios. Según la firma de arquitectura BIG, la infraestructura se concibió bajo criterios de sostenibilidad, utilizando materiales modulares reutilizables en futuras construcciones o eventos.

La residencia de la artista en Madrid se extenderá durante cuatro fines de semana consecutivos, consolidándose como uno de los despliegues logísticos y culturales de mayor escala realizados por una figura hispana en territorio europeo.