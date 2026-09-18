Yina Calderón reveló la dura conversación que tuvo con ‘Epa Colombia’ en prisión: “Dijo que no quiere vivir más”

La empresaria e influenciadora Daneidy Barrera Rojas, conocida públicamente como ‘Epa Colombia’, atraviesa un complejo momento tras su ingreso al centro penitenciario donde cumple la condena ratificada por la Justicia colombiana.

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La creadora de contenido Yina Calderón reveló detalles de una conversación telefónica que sostuvo recientemente con ella, manifestando su inquietud por la salud mental y las condiciones en las que permanece recluida la empresaria de keratinas.

Durante una entrevista concedida a la emisora radial La Mega, en el programa El Mañanero, Calderón relató que logró comunicarse directamente con Barrera Rojas después de casi dos años de distanciamiento.

Según explicó la influenciadora, ambas habían decidido apartarse temporalmente para evitar controversias mediáticas que pudieran perjudicar la situación judicial de Barrera.

En la entreviste radial, Calderón sostuvo que notó a Barrera en una condición emocional difícil. Según el testimonio ofrecido por la influenciadora, durante la conversación telefónica la empresaria le habría manifestado sensaciones de desánimo severo y preocupación por el futuro de su hija menor, indicando que le encomendaría su cuidado a su pareja actual, Karol Samantha.

“Ella está muy mal, me decía: ‘Ya no quiero vivir, ¿cómo hago para mi niña? La voy a dejar a Karol" relató Calderón a los micrófonos de La Mega.

“Por eso la única solución que tenemos es el presidente, que le concedan la casa por cárcel (...) A mí me da miedo que Epa aparezca muerta y que el Estado no hizo nada; si no hablamos de ella, no va a aparecer viva”, expresó.

Asimismo, al ser indagada por los locutores sobre si la empresaria cuenta con apoyo psicológico institucional dentro del establecimiento carcelario, Calderón respondió: “¿Cuál ayuda psicológica si la sacan para una cita médica con brazaletes en los pies como si hubiera matado a quién sabe cuántas personas? La comida de ella es diferente, tiene un trato inhumano", añadió.

Daneidy Barrera Rojas cumple una condena de 63 meses y 15 días de prisión (5 años y 3 meses aproximadamente) tras la ratificación judicial emitida por los delitos de perturbación en servicio de transporte público, instigación a delinquir con fines terroristas y daño en bien ajeno.

Los hechos se remontan a noviembre de 2019, cuando la influenciadora grabó y difundió videos realizando actos vandálicos contra la infraestructura del sistema TransMilenio en Bogotá durante las jornadas de protesta social.

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En el marco del cumplimiento de la condena, Barrera Rojas fue privada de la libertad a finales de enero de 2025. Posteriormente, el 7 de agosto de ese mismo año, las autoridades ordenaron su traslado desde la Escuela de Carabineros en la capital hacia el Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué, en el departamento del Tolima, donde permanece custodiada.

A la situación jurídica y personal de la empresaria se suman recientes decisiones administrativas en el ámbito comercial. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso una sanción económica a su compañía de productos capilares por un valor de $140.476.000, tras determinar incumplimientos en las normas de protección al consumidor.