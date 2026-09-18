Agustín Laje visitó a Samuel Adrián tras su arresto en Bogotá: contó cómo está y la millonaria multa que tendrá que pagar

Samuel Adrián, creador de contenido mexicano, fue detenido el pasado 13 de septiembre en Bogotá, luego de que aterrizara para asistir a una conferencia que daría, exponiendo una polémica retratada en su documental Colombia: fábrica de niños trans.

Abelardo De La Espriella se pronunció sobre la captura del director Samuel Adrián: le hizo un importante llamado al Congreso

El director fue puesto bajo arresto y llevado a pagar diez días de prisión, haciéndose claridad que no era por lanzar este proyecto, sino por desacato a una orden que se había dado con respecto al material.

En medio de la polémica que se desató por este caso, Agustín Laje concedió una entrevista a SEMANA, dialogando un poco con respecto a lo que ocurrió. El escritor argentino mencionó que no hizo parte del documental, pero daría dicha conferencia con el mexicano.

En sus declaraciones, explicó un poco de lo que había detrás de este arresto, centrándose en que el conflicto se dio con Mario Ángulo, un médico en Cali que se vio involucrado en dicha denuncia.

“Yo no tuve una participación directa en el documental. Entiendo que desnuda lo que están haciendo clínicas en Colombia con menores de edad, en términos de lo que llaman terapias de reasignación de sexo o reasignación de género. Esto implica utilizar bloqueadores hormonales para niños y adolescentes, generando un daño significativo en sus cuerpos. Brindan hormonas que no producen sus cuerpos para feminizar o masculinizar, según sea la necesidad... esto deriva en cirugías plásticas”, comentó.

“Cuando el documental se publicó, Mario Ángulo recurrió a la justicia para que se dieran de baja las imágenes que lo involucraban a él, y el director, Samuel Adrián, se negó a hacerlo. El final de la historia es una orden de arresto en su contra, es mexicano y venía a dar la conferencia que teníamos, pero al aterrizar la policía ya lo estaba esperando”, agregó.

Agustín Laje contó cómo está en verdad Samuel Adrián tras ser arrestado

Según indicó a SEMANA, el argentino fue a ver al director del documental, logrando sostener una conversación con él sobre lo que estaba pasando.

En medio del diálogo, fue enfático en que Samuel Adrián estaba en calma, se encontraba bien, y estaba muy consciente de que esto podía suceder, precisamente por denunciar temas de un riesgo alto.

“Yo lo fui a visitar el día de ayer, él está bien, está con la moral alta... sabe que esto que hacemos tiene sus riesgos. Sabe que la ideología de género no es una ideología inclusiva ni diversa, sino que tiene una dimensión dictatorial que queda a las claras con este caso”, expresó.

En cuanto a lo que sucedía, Laje aclaró que su compañero tendría que pagar una multa de 15 salarios mínimos, que corresponden a más de 26 millones de pesos.

“Va a tener que pasar diez días preso aquí en Bogotá y, según entiendo, pagar una multa de 15 salarios mínimos”, comentó.

Decisión que tomaría Samuel Adrián tras estar preso en Bogotá

Al referirse a este caso, el argentino indicó que Adrián estaría contemplando tomar una nueva decisión tras su arresto, ya que no iba a dejar que lo silenciaran con un tema de este tipo.

El escritor contó que, posiblemente, Samuel Adrián lance una segunda parte del documental, exponiendo todo lo sucedido en la actualidad, y entregando una versión renovada por este arresto.

“Está con calma, es más, está animado a hacer una segunda parte del documental a raíz de esto que ocurrió. Si lo que pretendían era silenciarlo, el tiro les salió por la culata, les va a salir muy mal esto. Lo único que han conseguido es que Samuel tenga la intención, eventual, de redoblar la apuesta”, aseveró.

Por último, señaló que el creador de contenido ha sido tratado muy bien por las autoridades, manifestando que esto no había pasado bajo el gobierno de Gustavo Petro.

“Su familia está con toda la intranquilidad del caso, es una cosa bastante incómoda, su esposa está atenta de todo lo que pueda suceder. La policía lo ha tratado muy bien, debo decirlo, se nota que soplan otros vientos. Si fuera en épocas de Petro, no creo que el trato hubiese sido el mismo”, dijo.