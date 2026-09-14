Abelardo De La Espriella se pronunció a la captura de del director Samuel Adrián: le hizo importante llamado al Congreso

Samuel Adrián, conocido por dirigir el documental Colombia: fábrica de niños trans, fue arrestado este domingo 13 de septiembre en Bogotá, después de arribar al aeropuerto internacional El Dorado. El procedimiento se habría originado en una orden judicial emitida en el país por un presunto desacato relacionado con publicaciones realizadas por el investigador en su canal de YouTube.

Samuel Adrián, director del documental ‘Colombia: fábrica de niños trans’ fue arrestado en Bogotá

La situación fue confirmada a SEMANA por la Policía de Bogotá, que aclaró las circunstancias en las que se produjo el procedimiento. Según explicó la institución, Adrián no fue capturado por la presunta comisión de un delito penal, sino que se trata de un arresto dispuesto por un juez dentro de un proceso de desacato.

Tras su llegada a la terminal aérea, el creador de contenido fue llevado a una estación ubicada en las instalaciones del aeropuerto, mientras las autoridades adelantan el protocolo correspondiente frente a la orden judicial.

El caso está relacionado con el contenido que Adrián ha difundido en plataformas digitales, particularmente con el documental en el que aborda los tratamientos asociados con los procesos de transición de género en niños y adolescentes en Colombia. La producción generó atención y debate debido al enfoque planteado sobre estas intervenciones y las experiencias de menores de edad en el país.

Ante esta situación, Abelardo De La Espriella decidió pronunciarse en su cuenta oficial de X, reaccionando a la compleja situación que rodeaba al creador de contenido. El mandatario envió un contundente mensaje, poniendo la lupa sobre lo sucedido.

De acuerdo con lo que se observó, el Jefe de Estado mencionó el arresto de 10 días del director, apuntando que se debía abrir un debate nacional sobre las consecuencias irreversibles de la denuncia que hacía.

“El caso de Samuel Adrián, quien hoy empieza 10 días de privación de libertad tras denunciar tratamientos hormonales para el mal llamado cambio de sexo en menores y advertir sobre sus posibles consecuencias irreversibles, debe abrir un debate nacional”, escribió.

De La Espriella, de igual manera, hizo un llamado importante y crucial al Congreso de la República, asegurando que había límites y prohibiciones que se debían tener en cuenta en estos casos de menores.

“Hago un llamado al Congreso: llegó la hora de legislar sobre los límites y prohibiciones de estos procedimientos en menores. La interpretación del libre desarrollo de la personalidad y la autonomía progresiva ha dejado vacíos que deben ser resueltos legislativamente, siempre bajo el principio constitucional de prevalencia de los derechos de los niños”, señaló.

“No podemos seguir dejando estas decisiones únicamente en manos de tutelas, protocolos administrativos y criterios jurisprudenciales. La Patria Milagro comienza defendiendo a nuestros niños, sus familias y la potestad de los padres. En mi Gobierno, los niños son sagrados”, agregó.