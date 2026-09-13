Presidente anuncia pasos para que la economía vuelva a crecer: “Quiero ser claro en esta situación tan grave”

El presidente Abelardo De La Espriella dedicó parte de su alocución de este domingo a explicar cuál será el camino que, según su Gobierno, permitirá recuperar el crecimiento económico del país, en medio de la difícil situación fiscal que asegura haber recibido.

“Heredamos una situación fiscal crítica que exige medidas urgentes. Pero quiero ser claro en medio de esta situación tan grave”, señaló el presidente.

Presidente Abelardo De La Espriella se dirigirá a los colombianos este domingo a las 8:00 p. m.

El mandatario sostuvo que la prioridad será modificar la manera en que se están utilizando los recursos públicos y generar condiciones para que el sector privado vuelva a invertir.

El plan para impulsar el crecimiento

De La Espriella aseguró que las decisiones económicas adoptadas por su administración buscan crear las condiciones para que la actividad económica vuelva a avanzar.

“El ajuste que estamos haciendo es para que nuestra economía vuelva a crecer, para construir entre todos la patria milagro”, afirmó el presidente.

En ese sentido, planteó que una de las primeras tareas será reducir el ritmo del gasto estatal. “Para que la economía vuelva a crecer, necesitamos dejar de gastar a manos llenas, como si no hubiera mañana”, sostuvo.

La apuesta consiste también en conseguir que empresas y otros actores privados vuelvan a poner recursos en el país. Según explicó el jefe de Estado, esto requiere recuperar la confianza y reducir la dependencia del dinero que sale directamente de las cuentas públicas.

“Necesitamos recuperar la inversión privada, generar confianza y dejar de sostener artificialmente la economía con gasto público y deuda”, señaló De La Espriella.

El Gobierno apunta a reducir la dependencia del endeudamiento

El presidente relacionó esta estrategia con la situación de las finanzas nacionales. Explicó que durante los últimos años el país habría recurrido de manera creciente a la deuda para mantener el nivel de gasto.

Por eso, aseguró que el reto no consiste únicamente en recortar gastos, sino en cambiar la forma en que se financia el funcionamiento del Estado y crear condiciones para una mayor participación de la inversión privada.

“Ese es el gran desafío que tenemos por delante”, afirmó el mandatario, al referirse a la necesidad de recuperar el crecimiento en medio de la situación fiscal que enfrenta Colombia.

De La Espriella agregó que su Gobierno también analiza alternativas de respaldo internacional para enfrentar el escenario actual.

“No porque Colombia sea débil, sino porque la corrupción y la irresponsabilidad nos pusieron al borde del precipicio y debemos usar todas las herramientas que tengamos a la mano para sacar al país de ahí”, manifestó.

La estrategia económica presentada durante la alocución, por ahora, queda centrada en contener el gasto público, recuperar la inversión privada y disminuir la dependencia de la deuda, con el objetivo de volver a impulsar la economía.

Deuda e inversión, dos cifras que marcan el reto económico del Gobierno

En su explicación sobre el rumbo que tendrá la economía, De La Espriella también puso sobre la mesa el nivel de endeudamiento del país y el dinero que queda disponible para invertir.

El mandatario aseguró que Colombia ha tenido que recurrir cada vez más a préstamos para cubrir sus gastos.

“El servicio de la deuda se duplicó en una década. Colombia pasó de destinar uno de cada seis pesos de sus ingresos tributarios a pagar deuda a cerca de uno cada tres pesos hoy”, afirmó el presidente.

La situación, según explicó, también se refleja en las cuentas previstas para 2027. De La Espriella señaló que el presupuesto será de 635 billones de pesos, de los cuales 281 billones, equivalentes al 44 %, provendrían de deuda.

Pero el mandatario puso especial énfasis en cuánto dinero deberá destinar el país a cumplir con esas obligaciones. “Para el 2027 el servicio de la deuda llegará a 155 billones de pesos. Solo frente a 2026 aumenta en cerca de 55 billones”, dijo.

De La Espriella detalló las cifras que, según su Gobierno, reflejan la presión de la deuda pública. Foto: SEMANA

De La Espriella resumió el impacto de esta situación con una comparación: “Por cada 100 pesos del presupuesto, 24 se van a pagar la deuda y apenas 14 quedan para inversión”.

Para el Gobierno, reducir esa presión es parte del camino para recuperar el crecimiento económico. Por ello, el presidente insistió en que será necesario controlar el gasto estatal, atraer nuevamente capital privado y evitar que la economía dependa de manera permanente de nuevos préstamos.

“Necesitamos recuperar la inversión privada, generar confianza y dejar de sostener artificialmente la economía con gasto público y deuda”, sostuvo.