Anuncio de Abelardo De La Espriella de donar su primer sueldo como presidente impactó las redes sociales: estos son los mensajes

Para los usuarios de las redes sociales no pasó desapercibido el anuncio que hizo el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, de donar la totalidad su primer sueldo como mandatario.

Emotivo evento en el que Abelardo De La Espriella entregó las primeras casas a damnificados del terremoto en el Eje Cafetero

Varios internautas reaccionaron con una ola de mensajes, destacando la decisión que adoptó el jefe de Estado, ya que el gesto ayuda a los abuelitos que están pasando dificultades tras la tragedia que dejó a su paso el terremoto del pasado 10 de agosto.

Uno de los usuarios de X expresó: “Cada día le doy gracias a Dios que usted sea nuestro presidente ☺️ le pido que nos proteja de los malos y que siga bendiciendo a su hermosa familia 🙏🏻“.

“¡Qué belleza! Dios te bendiga Tigre en unión con tu hermosa familia.¡Viva Cristo Rey!¡Firme por la Patria!“, dijo un internauta.

Además expresaron: “Dios🙏🙏 Virgencita! Bendice a este hombre @ABDELAESPRIELLA !Sigue guiando su camino,y libralo de todo mal!!“.

La medida que generó impactó en las redes sociales la dio a conocer De La Espriella, al finalizar una agenda de trabajo que adelantó este viernes 11 de septiembre en el Eje Cafetero, una de las zonas afectadas por el fuerte sismo.

“En un acto de gratitud y amor por quienes ayudaron a construir los cimientos de esta patria, doné la totalidad de mi primera asignación básica como Presidente, distribuyéndola entre estos hogares para apoyar a nuestros abuelitos y poner en marcha obras prioritarias que necesitan con urgencia”, expresó el mandatario.

Y agregó en el mensaje: “Esta fue una promesa sagrada que hice en campaña y la voy a cumplir: no me quedaré con mi sueldo presidencial. Cada mes iré a una región de Colombia para entregarlo personalmente a una causa social o benéfica que transforme vidas. Nuestros viejitos entregaron sus mejores años a Colombia. Ahora Colombia tiene el deber de responderles con gratitud, dignidad y hechos”.

El presidente Abelardo De La Espriella anunció desde el Eje Cafetero: “Doné la totalidad de mi primera asignación básica como Presidente, distribuyéndola entre estos hogares para apoyar a nuestros abuelitos y poner en marcha obras prioritarias”. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/wOTr9PtghE — Revista Semana (@RevistaSemana) September 12, 2026

Natalia Ponce de León entró oficialmente al Gobierno de Abelardo De La Espriella: “Bienvenida al equipo”; estas serán sus funciones

“Un país que se olvida de sus abuelos es un país que no tiene futuro. En mi visita a Quimbaya llegué a los hogares geriátricos Santo Domingo Savio y Consentidos de Jesús para mirar a los ojos a nuestros adultos mayores y recordarles algo fundamental: no están solos. Hoy tienen Presidente, tienen Primera Dama y tienen un Gobierno que jamás los va a desamparar”, concluyó en otro de los apartes del mensaje que publicó en X.