Advierten sobre supuesta manipulación detrás del video de Juliana Guerrero sentada y descalza

David Gerardo Cote, congresista del Centro Democrático, denunció un lenguaje corporal intencionado en el video que la joven Juliana Guerrero publicó en sus plataformas digitales.

“¿Esto es una reflexión desde el corazón o una operación para lavarle la cara a Juliana Guerrero? Miren la escena, luces perfectas, lámpara, encuadre íntimo, manos visibles, pies al aire. Todo está diseñado para transmitir vulnerabilidad, transparencia y cercanía, pero hay una palabra que no aparece en todo el video. Perdón, Colombia. Juliana habla de su dolor, de los ataques que ha recibido y termina diciendo que ‘el único que tiene derecho a juzgarnos es Dios’. Nadie está juzgando su corazón, estamos hablando de sus actos. Y esos actos tuvieron consecuencias judiciales. Fue condenada después de acreditar con documentos irregulares una formación profesional que no tenía", señaló el representante a la Cámara por el Centro Democrático.

Video del momento en que Juliana Guerrero, con sus propias palabras, aceptó que falsificó títulos

Juliana Guerrero, graduada en corrupción

“Y no estamos hablando de cualquier cargo. Llegó incluso a representar al presidente Petro en un consejo superior de una universidad pública y casi llega a ser viceministra. ¿Y qué hizo Petro cuando aparecieron las denuncias?”, se preguntó el congresista, al tiempo que expuso en su video el momento en el cual el expresidente Gustavo Petro dijo que la iba a colocar en un cargo ”por retar".

“Juliana Guerrero hasta el día de hoy no se le ha comprobado que no estudió en esa universidad”, dijo Petro en su momento.

“Porque mientras millones de jóvenes estudian durante años, pagan matrículas, se gradúan y luchan por conseguir una oportunidad, ¿qué mensaje reciben cuando alguien puede llegar lejos presentando credenciales que no tenía y Petro todavía tiene una pregunta pendiente: ¿qué mensaje le dieron a los jóvenes que hicieron las cosas bien? ¿Y usted qué opina?“, puntualizó en su video.

Junto al video, publicado en Instagram, el representante anotó: “La función pública exige mérito, transparencia y responsabilidad. No basta con construir un relato de vulnerabilidad cuando existen cuestionamientos sobre las credenciales utilizadas para llegar al Estado. Las oportunidades públicas no pueden depender de privilegios ni padrinazgos políticos”.

Este es el video del congresista, analizando las imágenes de Juliana Guerrero:

De manera sorpresiva, Juliana Guerrero, la joven presentada por el expresidente Gustavo Petro en una reunión en la Casa de Nariño, aceptó, mediante un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, su responsabilidad en la obtención de títulos falsos, en julio de 2025, emitidos por la Fundación Universitaria San José.

Este miércoles, 9 de septiembre, se dio la formalización de la presentación de su preacuerdo. Así le consultaron a Guerrero, durante la sesión, qué consideraba ella que estaba acordando con el ente acusador:

- Fiscalía: ¿Usted está consumiendo algún tipo de medicamento, sustancia o elemento alguno que le afecte su psiquis?

- Juliana Guerrero: No, señor. No, su señoría.

- Fiscalía: ¿Esta aceptación de cargos que usted hizo la hizo de manera libre o alguien la presionó?

- Juliana Guerrero: De manera libre, su señoría.

- Fiscalía: ¿Usted es consciente de lo que está haciendo?

- Juliana Guerrero: Sí, señor.

- Fiscalía: Señora Guerrero, en sus propias palabras, explíqueme cuál es el acuerdo al que usted llegó con la Fiscalía.

- Juliana Guerrero: Admitir que realicé fraude procesal en la medida de actualizar mi hoja de vida en el Sigep (Sistema de Información y Gestión del Empleo Público) y presentar los documentos al Ministerio de Igualdad para quedar con la posibilidad de aspirar al cargo de viceministra de Juventudes, su señoría. Entonces, ahí, en la medida en que yo realicé esa actividad fraudulenta, fue donde se materializó el fraude procesal.

- Fiscalía: A cambio de esta aceptación, ¿qué beneficio usted obtiene?

- Juliana Guerrero: La reducción de la pena a la mitad, de tres años, la inhabilidad de 2,5 años y una multa de cien salarios mínimos.

- Fiscalía: Para este despacho queda claro que la aceptación de cargos que ha realizado la señora Juliana Andrea Guerrero es una aceptación libre, consciente, voluntaria, debidamente informada, con lo cual este requisito del preacuerdo ya queda; será sometido a decisión.

Este es el momento: