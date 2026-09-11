Abelardo De La Espriella reveló la millonada que el gobierno Petro gastó en honorarios para voceros y negociadores de paz

El presidente Abelardo De La Espriella confirmó que ya se dieron por finalizados todos los procesos de diálogo y espacios sociojurídicos que se adelantaron durante los cuatro años del gobierno Petro.

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Así, se dio por terminado lo que se venía haciendo con el ELN, con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, diversas estructuras criminales que operaban en Medellín, Buenaventura, Quibdó, entre otros.

El jefe de Estado firmó la resolución por la cual se revoca la designación de los diferentes representantes que hasta el momento se tenían en la mesa que se adelantaba con el ELN.

Pero hubo un aspecto que llamó mucho la atención: la millonada de recursos que se destinó en el gobierno Petro para pagarles a quienes estaban en representación del Estado colombiano.

El dato fue revelado por el propio presidente De La Espriella en un video que publicó en sus redes sociales. “Seguimos encontrando sorpresas, despilfarro”, dijo.

“Aquí, a algunos de esos negociadores que hoy estoy revocando, como el doctor Parmenio Cuéllar Bastidas, como Álvaro Jiménez Millán, como Feliciano Valencia (…), les pagaron 7.000 millones de pesos por ayudar a una falsa paz”, comentó.

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Estos dineros, según se explicó desde la Presidencia por medio de un comunicado, estaban destinados exclusivamente a la asignación de honorarios para voceros, representantes y negociadores que participaban en las mesas de diálogo.

Aclaró que la cifra no contempla los rubros asociados a esquemas de seguridad, viáticos, zonas de ubicación y demás gastos que salieron del erario público.

Mesa de diálogo entre el gobierno Petro y el ELN. Foto: Fedegan

Por todo esto, el presidente De La Espriella afirmó: “Todos los días encontramos más corrupción, despilfarro, desgreño administrativo, pero eso es precisamente lo que vine a corregir, caiga quien caiga”.

Hasta el momento, ninguna voz de la administración Petro se ha referido a esta nueva polémica por la cantidad de dinero que se utilizó para pagarles a estas personas.