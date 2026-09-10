Presidente De La Espriella anunció la captura de importante criminal que será extraditado

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, anunció un operativo conjunto entre la Policía Nacional de Colombia y el Centro Nacional de Inteligencia de Ecuador, en el cual fue capturado con fines de extradición el ciudadano ecuatoriano Guido Fernando Rodríguez Vargas, conocido con el alias de Comandante 7.

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La detención de este objetivo de alto valor estratégico para la seguridad hemisférica se concretó en el municipio de Soacha, Cundinamarca, marcando un golpe significativo contra las redes del crimen organizado transnacional que operan en la frontera andina.

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De acuerdo con el reporte oficial entregado por el mandatario, el detenido se desempeñaba como uno de los articuladores clave de la banda criminal conocida como Los Tiguerones.

Su rol dentro del organigrama delictivo consistía en gestionar los enlaces logísticos y financieros para coordinar el tráfico de estupefacientes, la extorsión y el lavado de activos en zonas estratégicas de ambos países.

Financiación ilícita y operatividad transfronteriza

Las labores de inteligencia permitieron establecer que alias Comandante 7 administraba las rentas ilegales destinadas al sostenimiento bélico y operativo del grupo delictivo en la provincia de Esmeraldas, en Ecuador, y en el departamento de Nariño, en Colombia.

¡Cayó alias “Comandante 7”, objetivo de alto valor de Ecuador!



En Soacha, Cundinamarca, nuestra Policía Nacional, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia de Ecuador, capturó con fines de extradición al ecuatoriano Guido Fernando Rodríguez Vargas, alias “Comandante… pic.twitter.com/WPSfRe6xuA — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 11, 2026

Su presencia en la región central del país respondía a intentos por evadir el cerco de las autoridades ecuatorianas mientras coordinaba transacciones de dinero producto del narcotráfico.

El procesado registraba órdenes de aprehensión vigentes en territorio ecuatoriano y se encontraba respaldado por una notificación roja de la Interpol debido a expedientes abiertos por homicidio y delincuencia organizada.

Presidente Abelardo De La Espriella impartió instrucciones en su cuenta de X. Foto: Presidencia

Sobre la importancia de este resultado operativo en materia de seguridad fronteriza, el presidente Abelardo De La Espriella sostuvo que “este criminal era uno de sus principales enlaces transfronterizos, encargado de administrar rentas ilícitas para el sostenimiento logístico y bélico de la organización en Esmeraldas y Nariño”, resaltando el alcance de las pesquisas.

Cooperación internacional y extradición

La captura del cabecilla de Los Tiguerones pone de manifiesto el fortalecimiento de las alianzas operativas entre las agencias de inteligencia de Bogotá y Quito.

Presidente Abelardo De La Espriella hizo oficial la captura. Foto: Foto 1: Presidencia / Foto 2: Getty Images

El detenido fue puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes para dar inicio formal a los trámites administrativos de extradición hacia la República del Ecuador, donde deberá responder ante los tribunales correspondientes por los delitos imputados.

Frente a la presencia de integrantes de estructuras criminales extranjeras en el territorio colombiano, la Jefatura de Estado reafirmó el compromiso de no tolerar refugios para delincuentes en el país.

El jefe de Estado enfatizó que “Colombia no será escondite de criminales extranjeros; vamos a fortalecer la cooperación internacional para perseguirlos, capturarlos y ponerlos en manos de la justicia, estén donde estén”, concluyendo así el reporte oficial de la operación judicial.