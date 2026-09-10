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El apretón de manos entre el presidente De La Espriella y el vicepresidente Restrepo tras definir sus nuevas funciones: “Crecer al 6%”

El vicepresidente Restrepo estará encargado de una serie de funciones en materia macroeconómica.

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Redacción Semana
10 de septiembre de 2026 a las 8:37 p. m.
El presidente De La Espriella firmó el decreto que establece las funciones del vicepresidente.
El presidente De La Espriella firmó el decreto que establece las funciones del vicepresidente. Foto: Long Visual Press/Universal Imag

El presidente Abelardo De La Espriella oficializó el 9 de septiembre, a través del Decreto 1373, las funciones del vicepresidente José Manuel Restrepo, quien tendrá a cargo la coordinación general entre varias instituciones del Estado.

Más exactamente, las funciones de Restrepo están orientadas a articular iniciativas de interés nacional en materia de transformación del Estado, educación, recursos estratégicos, seguridad energética, crecimiento económico, competitividad, productividad, estabilidad macroeconómica, desarrollo de inversión nacional y extranjera, entre otros aspectos.

En un video, compartido por la cuenta oficial de la Vicepresidencia de la República, se pudo ver el apretón de manos entre el presidente y el vicepresidente, tras definir sus funciones. Este fue el momento.

“En la campaña y desde el primer momento en el que pensé tu nombre para ser mi vicepresidente dije: ‘A este hombre hay que aprovecharlo al máximo porque sabe mucho, tiene mucha experiencia y tiene una gran visión de país’”, dijo el mandatario.

Por su parte, Restrepo aseguró que está “convencido de que no hay Patria Milagro sin Economía Milagro y que esta se construye modernizando el Estado, simplificándolo, etc.