El Ejército sigue realizando rotaciones de mando en algunas de sus unidades más estratégicas. Así sucedió en las últimas horas en la Décimo Tercera Brigada con sede en Bogotá a donde llegó el general William Caicedo.

El oficial venía de combatir el crimen de alto impacto en del departamento del Chocó y de disponer de militares para atender el terremoto del 10 de agosto.

Militares a cargo del general William Caicedo apoyaron a los damnificados del terremoto en el Chocó. Foto: FOTOS: CAMILO GALVIS

El oficial se ha desempeñado en importantes cargos de liderazgo y dirección, entre estos como comandante de la Décimo Quinta Brigada, jefe del Departamento de Gestión Fiscal y vicerrector académico de la Escuela Superior de Guerra General Rafael Reyes Prieto.

Su formación incluye especializaciones en Administración de Recursos Militares para la Defensa Nacional, Comando y Estado Mayor y Seguridad y Defensa Nacional, así como maestrías en Estrategia y Geopolítica, Seguridad y Defensa Nacionales, DIH – DDHH y Derecho Operacional y el Programa de Alta Dirección Empresarial en el Inalde.

El nuevo comandante de la Décima Tercera Brigada cuenta con más de 32 distinciones, órdenes, medallas y reconocimientos registrados en su hoja de vida. Entre los más importantes se destacan la Orden de Boyacá en el grado de Gran Oficial, las órdenes del Mérito Militar José María Córdova y Antonio Nariño, la Medalla Servicios Distinguidos en Orden Público, la Medalla Santa Bárbara y la Medalla Batalla de Ayacucho, entre otras distinciones otorgadas a lo largo de su carrera.