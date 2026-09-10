José Manuel Restrepo tiene una imagen positiva del 53 %, según encuesta de AtlasIntel para Bloomberg

El vicepresidente José Manuel Restrepo registra la segunda imagen más alta de favorabilidad de líderes políticos en el país, en la encuesta Latam Pulse Colombia, de AtlasIntel para Bloomberg. Su imagen positiva es del 53 % y la negativa del 43 %.

El presidente Abelardo De La Espriella tiene una imagen positiva del 54 %, según encuesta de AtlasIntel para Bloomberg

El presidente Abelardo De La Espriella tiene el 54 % de imagen positiva y el 44 % de imagen negativa.

A continuación se pueden conocer los resultados de la encuesta para el caso colombiano, con su respectiva ficha técnica:

Esta es una de las primeras mediciones tras el ascenso al poder del Gobierno de Abelardo De La Espriella y a tan solo un mes de su posesión, el pasado 7 de agosto.

En este link puede consultar la encuesta completa y su respectiva ficha técnica.