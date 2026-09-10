Vicepresidente regresa a Arma, el municipio más afectado por el terremoto, luego de 30 días y anuncia apoyo para reconstruir colegio

Tras un mes del terremoto que golpeó a varios municipios del Chocó, el Valle del Cauca, Caldas, Risaralda, Quindío y Antioquia, el vicepresidente José Manuel Restrepo regresó este miércoles a Arma, corregimiento de Aguadas, para revisar los avances de la atención a la población y los compromisos adquiridos con la comunidad.

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Arma fue una de las zonas más golpeadas proporcionalmente por la emergencia. Durante el recorrido, Restrepo estuvo acompañado por los gobernadores de Caldas, Henry Gutiérrez, y Antioquia, Andrés Julián Rendón, quienes anunciaron que el departamento vecino apoyará el proceso de reconstrucción del corregimiento.

Uno de los anuncios estuvo relacionado con el colegio de Arma, que presenta afectaciones estructurales. La Fundación Santo Domingo manifestó su intención de contribuir a la recuperación de la institución educativa, una solicitud que, según el Gobierno, había sido planteada directamente al vicepresidente por Samanta, una niña de 10 años, durante una visita anterior.

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José Manuel Restrepo sobre terremoto Venezuela Foto: Semana

“Regresamos a Arma con respuestas y con el compromiso de seguir acompañando a su gente”, aseguró Restrepo.

El vicepresidente señaló que durante el primer mes de la emergencia ha recorrido más de 30 municipios afectados, en cumplimiento de la instrucción del presidente Abelardo De La Espriella.

Según explicó, la respuesta institucional pasó de las labores de búsqueda y rescate a una etapa enfocada en la recuperación de las familias damnificadas y de los territorios.

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José Manuel Restrepo, vicepresidente de Colombia, se puso la camiseta por los damnificados y familiares de víctimas del terremoto. Foto: Andi / Video

Ahora, el Gobierno concentra sus esfuerzos en la construcción de viviendas, la entrega de auxilios de supervivencia y la recuperación de colegios, vías, servicios públicos y actividades económicas.

Restrepo sostuvo que la reconstrucción debe servir para superar problemas históricos de estas poblaciones y no limitarse a recuperar las condiciones existentes antes del terremoto.

Demolición del Edificio María Mercedes en el barrio Cuarto de Legua. Foto: Aymer Andrés Alvarez

“La tragedia debe marcar el inicio de una nueva etapa para los municipios afectados”, afirmó.

El vicepresidente aseguró que continuará recorriendo las zonas afectadas para hacer seguimiento a los compromisos de reconstrucción y reactivación.