Video muestra el momento exacto en el que mujer abandonó a bebé de un año durante madrugada y en plena calle de Bogotá

Un nuevo caso de abandono se registró en la ciudad de Bogotá y quedó captado en un video de cánaras de seguridad. El hecho ha generado gran conmoción y rechazo dentro de la comunidad.

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Todo ocurrió en el barrio Catalina, ubicado en la localidad de Kennedy, donde uniformados de la Policía lograron rescatar a un bebé de aproximadamente un año de edad, quien fue dejado en plena vía pública por una mujer, quien sería su mamá.

Todo se dio después de que un habitante de la zona se percatara de la presencia del pequeño y de inmediato diera aviso a las autoridades. “El menor fue hallado por un residente luego de que escuchara quejidos y golpes enfrente de su vivienda”, indicó la institución.

De inmediato, algunos agentes hicieron presencia en el sitio y se hicieron cargo de él, garantizando la protección de sus derechos y verificando las condiciones de salud en las que se encontraba. Todo esto ocurrió durante la madrugada, por lo que el niño estuvo expuesto a altas temperaturas.

La Policía confirmó que el menor de edad llevaba consigo una maleta que en su interior tenía pañales, ropa, pañitos y otros elementos que, al parecer, le pertenecían. Posteriormente, se llevó a cabo la revisión de los videos de la zona para establecer cómo había llegado hasta allí.

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Es en ese momento en el que confirman que fue una mujer, quien sería la mamá, quien lo dejó ahí. En las imágenes se observa a esta persona llegando al sitio con el niño en los brazos y cargando la mencionada maleta.

Tras algunos segundos allí parada, finalmente dejó a quien sería su hijo ahí en la calle y expuesto a todo tipo de peligros, mientras que abandonó el sector rápidamente. Las autoridades ya se encuentras tras su búsqueda para verificar el parentesco con el bebé de un año y establecer los motivos por los que lo abandonó.

Este es el momento en el que las autoridades llevan al niño al ICBF. Foto: @PoliciaBogota

La Policía, además, precisó que el niño fue puesto a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y de la Policía de Infancia y Adolescencia para el restablecimiento de sus derechos.