El inesperado aliado de cientos de familias tras el fuerte sismo que sacudió a Cundinamarca: así fue utilizado

La información territorial puede convertirse en una herramienta fundamental para atender una emergencia. Así ocurrió en Paratebueno y Medina, Cundinamarca, donde los datos catastrales fueron utilizados para determinar las afectaciones provocadas por el sismo del 8 de junio de 2025 y apoyar las decisiones relacionadas con la recuperación de las zonas afectadas.

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La experiencia fue incluida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) entre los 15 casos documentados en el compendio “El Multipropósito del Catastro”, publicación que reúne experiencias sobre el uso de información catastral para la gestión y toma de decisiones en los territorios.

Tras el movimiento telúrico, la Agencia Catastral de Cundinamarca (ACC) se incorporó al Puesto de Mando Unificado y desplegó diferentes herramientas tecnológicas para recopilar información de los predios. Entre ellas estuvieron drones, equipos GNSS y plataformas geoespaciales, que permitieron analizar las condiciones de los inmuebles afectados.

Uno de los resultados fue que más de 850 personas afectadas pudieron identificar con precisión sus predios. Además, el análisis permitió determinar que 151 viviendas no eran habitables, información que posteriormente sirvió para orientar los procesos de reubicación.

El uso de estas herramientas fue fundamental. Foto: Gobernación de Cundinamarca

El trabajo también incluyó la revisión de 551 títulos jurídico-prediales, con el objetivo de establecer las condiciones de tenencia de la tierra. A esto se sumó la entrega de cartografía de alta resolución a los municipios, utilizada como apoyo para la planificación y las labores de reconstrucción.

Los datos recopilados tuvieron además utilidad para facilitar el acceso de las familias a ayudas estatales y fortalecer la coordinación entre las entidades encargadas de atender la emergencia, entre ellas la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la Agencia Nacional de Tierras, la Superintendencia de Notariado y Registro, la Sociedad de Activos Especiales, la Gobernación de Cundinamarca y las administraciones municipales.

El caso permitió evidenciar que el catastro puede cumplir funciones que van más allá de registrar o valorar inmuebles. En situaciones de emergencia, la información territorial puede servir para establecer cuáles predios resultaron afectados, aclarar su situación jurídica y aportar elementos para definir medidas como la reubicación de las familias.

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Como parte de este proceso también se fortalecieron las capacidades de los profesionales encargados de estas labores. Entre mayo y julio de 2026, cuatro funcionarios de la Agencia Catastral de Cundinamarca culminaron el curso “Técnicas y metodologías participativas en el contexto de la implementación del Catastro Multipropósito en Colombia”, desarrollado por la GIZ en alianza con el Banco Mundial.

La capacitación abordó temas relacionados con diálogo social, participación ciudadana y utilización de información catastral en la gestión territorial.

Con la inclusión del caso de Paratebueno y Medina en el compendio del IGAC, la experiencia de Cundinamarca muestra cómo los datos sobre el territorio pueden convertirse en un insumo para atender emergencias, respaldar decisiones de reubicación y contribuir a la planificación de la reconstrucción.