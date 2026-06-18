Paratebueno renace después del terremoto del año pasado: “Hemos sido resilientes”

El 8 de junio de 2025 marcó un punto de inflexión en la historia de Paratebueno y Medina, dos municipios situados al nororiente de Cundinamarca, en el Piedemonte Llanero, luego de que un terremoto de magnitud 6.3 arrasara con la vivienda de miles de familias, varias redes de servicios públicos y la infraestructura educativa del territorio. De improvisto, la vida de más de 5.000 personas cambió drásticamente y la desesperanza fue inminente.

Ana Julia Flores, habitante del municipio de Paratebueno, recordó lo súbito del episodio. “Yo llevaba los platos en la mano, con mi nieta al frente, y eso no dio tiempo de nada. No alcancé a salir de la cocina. Todo caía por encima; mi hija cayó debajo de una mesa. La tierra se abrió y toda la casa se cayó”.

Aunque la inclemencia del sismo no cobró víctimas mortales, dejó una grave emergencia humanitaria. “Ese 8 de junio marcó nuestras vidas. Ver a los abuelos saliendo de sus casas; ver la sangre, los heridos, los niños mojándose, porque ese día llovió todo el día; las 300 réplicas. Es algo que afecta, que comprueba el poder de la naturaleza, pero también cómo nosotros tenemos que resistir: ser resilientes”, afirmó Rubián Hortúa, empresario y habitante del sector.

En Cundinamarca 696 viviendas resultaron afectadas, junto con escuelas y redes de servicios públicos. Jorge Emilio Rey, gobernador del departamento, aseguró que fue “un proceso complejo. Estamos hablando de más de 600 viviendas perdidas y más de 45 sedes escolares que desaparecieron. Además, la necesidad del saneamiento básico y la grave crisis en el sector agropecuario”. Para Rey, enfrentar todos esos retos “de la noche a la mañana no fue fácil, pero sí posible”.

Hoy, gracias a la unión de esfuerzos entre la Gobernación de Cundinamarca y otras entidades públicas y privadas, más de 171 viviendas serán reconstruidas y reforzadas en Paratebueno, mientras que más de 170 hogares en Medina ya se encuentran en pie. En total serán 341 casas para aquellas personas que lo perdieron todo. Recientemente Ana Marina Casas, vendedora de fritos y habitante del sector, recibió la primera vivienda reconstruida.

Gracias a la coordinación interinstitucional con entidades como la Unidad para la Gestión del Riesgo y Desastres, el ICCU y la Secretaría de Vivienda, la gobernación liderará hasta diciembre la entrega de las viviendas reconstruidas, además de reforzar los arreglos de las que lograron mantenerse en pie. “De ahora en adelante y hasta diciembre vamos a trabajar fuertemente para devolverle la sonrisa a los habitantes de este corredor”, resaltó el mandatario local.