El Meta vive el Torneo Internacional del Joropo. Este año, con una causa solidaria por los afectados del terremoto

En el Coliseo Álvaro Mesa Amaya las últimas notas de un arpa llanera se cuelan entre bambalinas cuando una pareja ensaya el giro final de su coreografía: el vestido que lleva ella se abre como una flor, mientras el sombrero de él se ladea, y los pies de ambos golpean el piso recordando por qué el Meta es la tierra del joropo.

Desde hace 58 años, Villavicencio se convierte en el epicentro de la cultura llanera con el Torneo Internacional del Joropo, que este año se realiza del 13 al 16 de agosto. En su edición 58, además, lo mueve un propósito: Joropo con Corazón, la iniciativa que nació en solidaridad con las comunidades afectadas por el terremoto que sacudió al país el pasado 10 de agosto, y que busca recoger ayudas para las regiones más golpeadas por la tragedia.

La respuesta ha comenzado a convertir al Torneo en escenario de una de las grandes movilizaciones de ayudas que se adelantan actualmente en el país, con el apoyo de ciudadanos, visitantes, empresarios, personalidades, artistas, cultores y participantes que han decidido sumarse con alimentos y elementos esenciales para las familias damnificadas.

Rafaela Cortés Zambrano, gobernadora del Meta, asegura que “llegar a esta edición demuestra que el joropo no es un recuerdo. Es una cultura viva que se ha transmitido de generación en generación y que hoy sigue emocionando a Colombia y al mundo”. Y añadió: “También puede servir para sanar, acompañar y unir”.

Entre música, danza y tradición, el Meta celebra una nueva edición del Torneo Internacional del Joropo. Foto: Suministrada Gobernación del Meta - API

Así se vive el Torneo

Dos escenarios concentran el grueso de esta edición: el Teatro La Vorágine, que del pasado 4 al 7 de agosto abrió sus puertas a la cuota cinematográfica del evento, el Festival Internacional de Cine Pele el Ojo, que reunió 580 producciones de 27 países. Y el Coliseo Álvaro Mesa Amaya, que este año vuelve a ser la casa del torneo y alberga las competencias oficiales, los homenajes y los grandes conciertos de música y danza llanera.

El bloque central del torneo arrancó el jueves 13 de agosto y tendrá uno de sus momentos más importantes el domingo 16, con la celebración de los 25 años del Joropódromo, en la que más de 3.000 bailadores y más de 200 agrupaciones inscritas se tomarán la Avenida 40. Se entregarán más de 504 millones de pesos entre los ganadores de las distintas categorías.

También se realiza el Concurso Internacional de Música y Danza Miguel Ángel Martín —otro de los eventos del encuentro—, que este año suma 17 modalidades en competencia. El Joropo Académico celebra su versión número 20 con conferencias, talleres y un homenaje al artista metense Jhon Onofre.

La programación incluye el Segundo Torneo Departamental Infantil del Joropo, cuyas preselecciones comenzaron el jueves 13 y tendrá su final el sábado 15 en el Teatro La Vorágine, con el que se busca que los niños del Meta se acerquen al joropo desde temprana edad.

“No queremos que las nuevas generaciones vean el joropo desde lejos. Queremos que lo bailen, lo canten, aprendan a interpretar sus instrumentos, investiguen su historia y encuentren nuevas formas de contarlo”, afirmó la gobernadora.

La tradicional Cabalgata de Puerto López, que cada año recorre el Malecón y las calles del municipio con jinetes, música y color, no se realizará en esta edición: la gobernadora, el alcalde de Puerto López y la agremiación Caballanos decidieron suspenderla como parte de los actos de respeto a los tres días de duelo nacional decretados por el presidente Abelardo de la Espriella.

Joropo con Corazón

Este jueves 13 de agosto, el Parque de Banderas fue sede de una misa solemne en memoria de las víctimas, sus familias y las comunidades damnificadas, con una mención especial a los llaneros Ana Victoria Mejía Osorio y Miguel Ángel Fernández Estrada, quienes se encontraban en Pereira durante el terremoto.

Fue uno de los momentos más humanos de esta edición: un espacio para detener la programación, guardar silencio y acompañar a quienes perdieron familiares y amigos, a las personas que permanecen heridas y a las familias que hoy enfrentan graves afectaciones por la tragedia.

En medio de las celebraciones se realizó una misa en memoria de las víctimas del terremoto. Foto: Suministrada Gobernación del Meta - API

“Nuestro torneo continúa, pero lo vivimos de una manera distinta: poniendo nuestra cultura, nuestra gente y nuestro corazón al servicio de quienes hoy más nos necesitan”, aseguró la gobernadora.

Desde el miércoles 12 de agosto el Coliseo Álvaro Mesa Amaya funciona como el gran centro de acopio de Joropo con Corazón, donde metenses, visitantes, empresarios y participantes pueden entregar alimentos no perecederos y elementos de aseo para las familias afectadas. La convocatoria se mantiene durante los principales eventos del torneo, entre ellos el homenaje a Jhon Onofre, el Joropódromo y la premiación.

La iniciativa busca consolidar una de las recolecciones de ayuda humanitaria más grandes que se adelantan actualmente en el país, aprovechando la capacidad de convocatoria de uno de los principales encuentros culturales de Colombia. A ella se han venido sumando ciudadanos, personalidades, empresarios y reconocidos artistas, además de los miles de visitantes y participantes que por estos días llegan al Meta.

En esta edición, el evento incorpora un llamado a la solidaridad con las comunidades afectadas por el terremoto del 10 de agosto. Foto: Suministrada Gobernación del Meta - API

El sábado 15 de agosto la tarima de Joropo con Corazón reunirá a artistas como Jhon Onofre, Pio Abril, Wilton Gámez, Vitico Castillo, Milena Benites, Reinaldo Armas, Yaguazo, Armando Martínez y Villamil Torres, entre otros, quienes ofrecerán su música en homenaje a las víctimas.

“El sábado queremos que desde el Llano salga un mensaje poderoso: estamos con ustedes, los acompañamos y creemos en la fuerza que tenemos como país para levantarnos juntos”, afirmó la gobernadora.

El domingo 16, durante el Joropódromo y la jornada de cierre, continuará la convocatoria para recibir ayudas y mantener vivo el mensaje que atraviesa esta edición: la cultura llanera como una forma de acompañar, unir y ayudar en un momento de dolor nacional.

La próxima semana, la administración departamental presentará el balance de lo recolectado y una caravana humanitaria saldrá del departamento hacia una de las regiones más afectadas, llevando las donaciones reunidas durante los días del torneo.

Impulso a la economía y el turismo

Más allá del propósito humanitario, la Gobernación del Meta mantiene la expectativa de que el Torneo Internacional del Joropo se convierta en uno de los mayores impulsos turísticos del año para Villavicencio, gracias a una ocupación hotelera alta y una mayor permanencia de los visitantes, que en Semana Santa atrajo a más de 245.000 personas a la ciudad.

“Detrás de cada presentación hay familias, maestros, diseñadores, confeccionistas, fabricantes de instrumentos, técnicos y trabajadores logísticos que dependen de estos cuatro días de actividad para sostener su año”, señaló la gobernadora.

La invitación, entonces, ya no es solo a bailar: es a ponerse el sombrero, alistar las alpargatas y sumarse, hasta el 16 de agosto, a un torneo que este año también quiere ser un abrazo para Colombia.