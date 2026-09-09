El buque ARC “Simón Bolívar” zarpa en una misión clave para el futuro del país

El océano Pacífico colombiano será escenario de una nueva investigación científica que busca revelar información sobre sus condiciones ambientales, climáticas y ecosistemas más profundos. Tumaco, en Nariño, fue el punto de partida de una expedición que durante 100 días reunirá diferentes esfuerzos científicos para ampliar el conocimiento sobre esta región estratégica del país.

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La iniciativa, liderada por la Dirección General Marítima (DIMAR) a través del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico (CCCP), contempla el desarrollo de varias investigaciones en el marco de “Misión Océano: Capítulo Pacífico 2026”. La expedición incluye actividades relacionadas con oceanografía, hidrografía, clima y medioambiente.

Como parte de esta misión, el martes 8 de septiembre de 2026 se realizó en Tumaco la ceremonia de inicio del LXV Crucero Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno El Niño (ERFEN) 2026, además del lanzamiento de la investigación “Pacífico Abisal: geografías del azul profundo”.

El buque de investigación científica marina ARC “Simón Bolívar” será la plataforma desde la cual se desarrollarán las diferentes actividades académicas, científicas e institucionales previstas durante la expedición. La embarcación arribó al puerto de Tumaco el viernes 4 de septiembre, como parte de los preparativos para el comienzo de las investigaciones.

Buque ARC "Simón Bolívar" Foto: Cortesía para SEMANA

Durante los 100 días de trabajo, investigadores, autoridades marítimas y entidades nacionales e internacionales vinculadas al estudio del océano participarán en diferentes actividades destinadas a obtener información estratégica sobre el Pacífico colombiano.

Uno de los objetivos principales será generar conocimiento que pueda contribuir a la toma de decisiones relacionadas con la seguridad marítima, la variabilidad climática y la gestión sostenible de los recursos marinos. De esta manera, la expedición busca abordar diferentes aspectos del océano y no limitarse a una sola línea de investigación.

Dentro de este trabajo también se encuentra el Crucero ERFEN, que llega a su edición número 65. Este programa es desarrollado por Colombia en el marco de la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) y tiene entre sus propósitos realizar seguimiento a las condiciones océano-atmosféricas del Pacífico Sudeste.

El monitoreo resulta especialmente relevante para el seguimiento de fenómenos asociados con la variabilidad climática, entre ellos El Niño y La Niña, al permitir recopilar información sobre las condiciones del océano y la atmósfera en esta zona.

Paralelamente, la expedición permitirá avanzar en “Pacífico Abisal: geografías del azul profundo”, una investigación enfocada en las áreas profundas del océano Pacífico colombiano y en los ecosistemas que se encuentran en estas zonas.

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El proyecto es desarrollado conjuntamente por Parques Nacionales Naturales de Colombia, Herencia Colombia, Fondo Acción y la Dirección General Marítima, entidades que unirán esfuerzos para ampliar la información científica disponible sobre las profundidades marinas del país.

La misión representa así una apuesta por fortalecer la investigación sobre el Pacífico colombiano desde diferentes perspectivas. El estudio de sus aguas, sus condiciones climáticas y sus ecosistemas permitirá generar nuevos insumos para comprender una región considerada estratégica para el país.

Con el desarrollo de estas investigaciones desde Tumaco, la región se consolida como un escenario para la generación de conocimiento científico sobre los océanos. Los resultados obtenidos durante la expedición estarán orientados a aportar información que pueda ser utilizada en asuntos relacionados con el manejo sostenible de los recursos marinos, la seguridad marítima y el análisis de los cambios en las condiciones climáticas del Pacífico.