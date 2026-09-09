Condenan a 17 años de cárcel a ladrón que le causó la muerte a la madre del general Esparza, héroe de la Operación Jaque

A 17 años y cinco meses de prisión fue condenado Juan Carlos Ortiz Flores, el ladrón que le ocasionó la muerte a Raquel Guerrero, la madre general (r) José Luis Esparza Guerrero, considerado uno de los protagonistas de la Operación Jaque.

El general José Luis Esparza, el héroe de la Operación Jaque, sale por segunda vez del Ejército Nacional

Tras la firma de un preacuerdo, el hombre aceptó su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado, hurto calificado, tentativa de hurto y porte ilegal de armas de fuego.

Los hechos se presentaron en la tarde del pasado 20 de agosto, cuando la mujer, de 84 años, caminaba por el barrio Universidad, en el occidente de Bucaramanga.

Te fuiste, mamita querida. Otra vez la violencia nos toca: rural, cuando asesinaron a tu hermano, mi tío, el día de mi cumpleaños; urbana, contigo. Sufriste porque tu único hijo quiso ser soldado.



Gcs por sus condolencias. Perdón por no responder aún. Les agradezco de corazón. pic.twitter.com/cPN8klQfoM — José Luis Esparza Guerrero (@JLEsparzaG) August 22, 2026

En una esquina, fue abordada por dos motociclistas que le intentaron arrebatar su bolso.

En la acción y en medio del forcejeo, la mujer cayó y se golpeó la cabeza contra el pavimento. Esto le ocasionó un trauma craneoencefálico.

“Desde una moto, intentó hurtarle el bolso a la mujer, quien en medio del delito cayó y fue arrastrada por el piso, provocándole un trauma craneoencefálico que terminó con su vida el 22 de agosto”, señaló el ente investigador en la presentación del preacuerdo.

Esparza, el general detrás de la restructuración de la inteligencia del Ejército

Ortiz Flores escapó junto a su cómplice. Sin embargo, fue interceptado en el barrio Bavaria.

En la acción, los policías le incautaron a Ortiz Flores un arma traumática y varias municiones.

Las autoridades están tras la pista del otro implicado.

“Te fuiste, mamita querida. Otra vez la violencia nos toca: rural, cuando asesinaron a tu hermano, mi tío, el día de mi cumpleaños; urbana, contigo. Sufriste porque tu único hijo quiso ser soldado. Gracias por sus condolencias. Perdón por no responder aún. Les agradezco de corazón”, dijo el oficial en la red social X.

La salida del general Esparza

El pasado 19 de agosto, SEMANA reveló la resolución del Ejército Nacional que confirmó la salida del general José Luis Esparza Guerrero, uno de los cerebros de la Operación Jaque, que permitió la libertad de Ingrid Betancourt, tres contratistas estadounidenses y una decena de agentes de la Fuerza Pública.

El pasado 2 de julio se cumplieron 15 años de la magnifica operación que permitió la liberación de 15 personas secuestradas por las Farc. Foto: LatinContent via Getty Images

El oficial había regresado a la institución castrense en 2024 por orden de un juez administrativo de Bogotá, que no encontró razones para que fuera llamado a calificar servicios por parte de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa en septiembre de 2021.

La decisión de retirar al entonces coronel Esparza durante el gobierno de Iván Duque generó gran molestia en varios sectores políticos, que no encontraron razones válidas para prescindir de la experiencia de uno de los oficiales que comandó importantes operativos contra las Farc y el ELN en el departamento de Arauca.

En un primer momento, se conoció que la razón de su salida era un “anónimo” en el que se señalaba que el oficial tenía vínculos con grupos guerrilleros que, presuntamente, habrían financiado sus viajes a Rusia. Ante estos señalamientos, el oficial ya había dado varias explicaciones.

Esto llevó a que 50 oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía enviaran una carta en la que pidieron reconsiderar su salida.

En marzo de 2022, mientras enfrentaba una batalla jurídica para lograr su reintegro, el coronel Esparza se convirtió en la fórmula vicepresidencial de Ingrid Betancourt.