El general José Luis Esparza, el héroe de la Operación Jaque, sale por segunda vez del Ejército Nacional

Fuentes cercanas a SEMANA confirmaron que este miércoles, 19 de agosto, se firmó la resolución que confirma la salida del Ejército Nacional del general José Luis Esparza Guerrero, cerebro de la Operación Jaque que logró la libertad de Ingrid Betancourt, tres contratistas estadounidenses y una decena de agentes de la Fuerza Pública.

La historia del coronel Esparza, cerebro de la Operación Jaque, a quien sacaron del Ejército | ¿Qué pasó?

El oficial había regresado a la institución castrense en 2024 por orden de un juez administrativo de Bogotá, que no encontró razones para que fuera llamado a calificar servicios por parte de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa en septiembre de 2021.

La decisión de retirar al entonces coronel Esparza durante el gobierno de Iván Duque generó gran molestia en varios sectores políticos, que no encontraron razones válidas para prescindir de la experiencia de uno de los oficiales que comandó importantes operativos contra las Farc y el ELN en el departamento de Arauca.

El general José Luis Esparza es uno de los oficiales con mayor experiencia en operativos contra las Farc y el ELN. Foto: Alexandra Ruiz

En un primer momento, se conoció que la razón de su salida era un “anónimo” en el que se señalaba que el oficial tenía vínculos con grupos guerrilleros que, presuntamente, habrían financiado sus viajes a Rusia. Ante estos señalamientos, el oficial ya había dado varias explicaciones.

Esto llevó a que 50 oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares y de Policía enviaran una carta en la que pidieron reconsiderar su salida.

En marzo de 2022, mientras enfrentaba una batalla jurídica para lograr su reintegro, el coronel Esparza se convirtió en la fórmula vicepresidencial de Ingrid Betancourt.

El otro caso

El general Esparza fue mencionado recientemente por la Fiscalía General en el proceso penal que se adelanta contra el excomandante del Ejército Nacional, general (r) Eduardo Zapateiro, por acoso sexual.

En los hechos materia de investigación se señala que, en febrero de 2022, el entonces comandante del Ejército Nacional le envió varios mensajes por WhatsApp a la abogada Liliana del Pilar Zambrano, quien es la esposa del general Esparza.

“Déjame verte en tus cucos”: los mensajes del general (r) Zapateiro a funcionaria que lo denunció por acoso

“Déjame verte de pies a cabeza, déjame verte en tus cucos o sin nada y cuidado vas al baño”, fueron los mensajes que el entonces general le enviaba a la abogada Zambrano, según contó el fiscal del caso. Pero lo más delicado es que el ente investigador aseguró que la investigación ha dejado en evidencia un “comportamiento persistente de carácter sexual orientado a ejercer presión e intimidación sobre la ciudadana Liliana”.

Los mensajes, llamadas y comentarios en público se extendieron por varios meses, según indicó en la imputación de cargos la fiscal que adelanta la investigación.

La Fiscalía reveló que la sargento Lina Suárez fue excluida del proceso para convertirse en oficial de las FF. MM. tras no acceder a las “pretensiones de índole sexual” del entonces general Eduardo Zapateiro. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/lFRkrYugXo — Revista Semana (@RevistaSemana) May 8, 2026

El general José Luis Esparza, oriundo de Bucaramanga (Santander), de 53 años, es uno de los oficiales con mayor experiencia en inteligencia militar. Su trayectoria lo deja claro: de sus cerca de 30 años de carrera, 29 han sido en esta especialidad.

Aunque su mayor logro y reconocimiento se debe a que fue el coordinador de la Operación Jaque, personas cercanas al oficial consultadas por SEMANA coincidieron en señalar que la salida del oficial es una gran pérdida para el Estado.