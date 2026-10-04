Persecución de película: robaron carros, retuvieron a una víctima y terminaron volcados en Tunjuelito

Una persecución policial en la localidad de Tunjuelito terminó con la captura de dos hombres señalados de estar involucrados en el presunto hurto de vehículos y la retención de una de las víctimas.

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Según el reporte de la Policía de Bogotá, los hechos se habrían iniciado en inmediaciones del estadio El Campín, donde presuntamente fueron hurtados dos automotores.

Durante las labores de seguimiento, los uniformados identificaron una situación que llamó su atención: uno de los vehículos era trasladado mediante una cuerda por otro automóvil.

Así fue la persecución de dos delincuentes que hurtaron dos vehículos a las afueras de El Campín Intentaron huir con su víctima amordazada, pero no contaban que iban a terminar volcados en #Tunjuelito. La reacción de los policías permitió capturarlos en flagrancia. https://t.co/VLQdr2wCLL — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) October 4, 2026

La intervención de las autoridades permitió descubrir que había una víctima en el interior de uno de los vehículos. Los policías escucharon llamados de auxilio y, al acercarse, encontraron al propietario amordazado y retenido. De inmediato procedieron a ponerlo a salvo y continuar con el operativo para detener a los sospechosos.

Al percatarse de la presencia de los uniformados, los presuntos delincuentes intentaron escapar. Sin embargo, la huida terminó pocos minutos después, cuando uno de los vehículos se volcó en medio del recorrido.

Uno de los sospechosos fue interceptado cuando intentaba abandonar el lugar a pie, mientras que el segundo quedó atrapado dentro del automotor que sufrió el accidente. La situación permitió que ambos fueran detenidos y que la víctima fuera rescatada sin que continuara bajo el control de los presuntos responsables.

Los dos hermanos fueron trasladados y quedaron a disposición de las autoridades competentes, que serán las encargadas de determinar su responsabilidad en los hechos y adelantar el proceso judicial correspondiente.

Posibles ladrones. Foto: Policía de Bogotá

La Policía indicó que los capturados deberán responder, presuntamente, por delitos relacionados con el hurto de vehículos y el secuestro de la víctima.

El caso quedó en manos de la autoridad judicial, mientras avanzan las investigaciones para establecer cómo se desarrolló el robo y determinar si los detenidos estarían vinculados con otros hechos similares ocurridos en Bogotá.

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El operativo vuelve a poner la atención sobre las modalidades utilizadas por grupos dedicados al hurto de automotores en la capital. En este caso, el seguimiento policial y la rápida reacción de los uniformados permitieron frustrar la huida, recuperar los vehículos involucrados y rescatar a la persona que se encontraba retenida.