Hay problemas en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en la ciudad de Bogotá, debido a una fuerte neblina que está generando baja visibilidad.

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Debido a la situación, las autoridades han optado por realizar cierres intermitentes en la pista, lo que también ha traído retrasos en vuelos a nivel nacional e internacional.

Una persona que tiene un viaje con Latam desde Rionegro hacia la capital del país comentó, a través de las redes sociales, que hay un retraso hasta el momento de dos horas debido al panorama que se tiene en la terminal aérea.

Además, se han conocido algunos videos e imágenes que dejan en evidencia la poca visibilidad que hay en el aeropuerto, lo que representa un riesgo para los viajeros y la tripulación.

Hasta el momento, se han confirmado retrasos en vuelos provenientes de Cali, Miami y Madrid.

Las autoridades se encuentran monitoreando la situación y se les hizo un llamado a los viajeros para que estén al pendiente de cualquier información acerca de sus trayectos, pues podrían presentarse ajustes en los itinerarios, por lo que es fundamental mantener una comunicación con las aerolíneas.

Es importante señalar que cuando se generen afectaciones a los itinerarios por factores meteorológicos, tal y como ocurre en este caso, las aerolíneas no están obligadas a suministrar compensaciones.

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“Una vez se supera la condición meteorológica que ocasionó la afectación en los vuelos, la aerolínea en virtud de su obligación de resultado, hará la reprogramación de los itinerarios afectados incluidas conexiones”, dice la Aerocivil.

Lo que sí deben hacer estas empresas es tener personal disponible en aeropuertos y canales de comunicación, con el fin de atender y solucionar las diferentes inquietudes que presenten los pasajeros.

Aeropuerto Internacional El Dorado en la ciudad de Bogotá. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

“Ante cualquier novedad de tipo meteorológico que afecte los itinerarios programados, los pasajeros deberán mantener la calma y actuar con respeto frente a las instrucciones dadas por la tripulación, personal en tierra o agentes de call center”, agrega la entidad.

Por ahora, se está a la espera de que la neblina se disperse en el Aeropuerto El Dorado y así poder reiniciar con la normalidad de las operaciones.