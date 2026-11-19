En las últimas horas, la empresa Metro de Bogotá ha enfrentado una polémica por cuenta de una alerta de la Contraloría General de la República que indicaba un déficit de 1.500 trabajadores para las obras, que no estarían listas para iniciar las pruebas correspondientes. Esto porque la construcción debe terminar el 14 de septiembre y la operación debe iniciar el 12 de marzo del 2028.

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La razón inicial, desde la empresa Metro, fue que en el país no existía la suficiente mano de obra calificada para atender los requerimientos, por lo que tendrían que traer ese personal de China, con un costo estimado de 10 millones de dólares.

La empresa Metro explicó que busca traer técnicos de China debido a la falta de personal colombiano con experiencia en determinadas especialidades de construcción ferroviaria. Foto: Colprensa

Sin embargo, tras la polémica que se generó, dadas las críticas por no priorizar la mano de obra colombiana y recurrir a la mano de obra del país asiático, la empresa emitió un comunicado hace algunas horas aclarando varios puntos.

Aseguraron que la necesidad de traer trabajadores externos radica en que en el exterior hay trabajadores con los conocimientos y experiencia en actividades específicas de construcción ferroviaria y grandes obras de infraestructura, lo cual no sucede en Colombia.

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Entre los perfiles que se están buscando están electricistas especializados, soldadores, técnicos en sistemas de ventilación y climatización (HVAC), técnicos en redes hidráulicas y sanitarias, especialistas en sistemas contra incendios, trabajadores de acabados y estructuras metálicas y operadores de maquinaria especializada.

La construcción del Metro contempla trabajos simultáneos en el viaducto, las estaciones, el patio taller, las redes y los sistemas ferroviarios, lo que exige personal con conocimientos técnicos específicos. Foto: Redes sociales - API

Aseguraron que el Metro se encuentra actualmente en una etapa de construcción en la que se ejecutan simultáneamente muchas actividades, como lo son el viaducto, estaciones, patio taller, redes y sistemas ferroviarios. Por ello necesitan trabajadores que sepan ejecutar determinados procedimientos y que tengan experiencia en proyectos similares.

La empresa reconoció que ha tenido dificultades para conseguir trabajadores colombianos con determinadas competencias técnicas. Entre las habilidades que se complica conseguir están la mampostería, sistemas HVAC, redes hidráulicas, operación de maquinaria, entre otros.