Un nuevo caso de robo ha comenzado a viralizarse en redes sociales. Se trata del presunto hurto de una olla en un establecimiento comercial del norte de Bogotá. El video del hecho se ha vuelto popular en plataformas digitales por el valor del elemento.

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Al parecer, el suceso se habría presentado en el barrio San Patricio, en la localidad de Usaquén, donde un hombre entró al establecimiento comercial haciéndose pasar por cualquier otro cliente y fingiendo estar interesado en los productos del lugar.

Tras unos momentos, en el video que circula se logra ver cómo el sospechoso toma la olla que, de acuerdo con información preliminar, estaría avaluada en más de dos millones de pesos, y la mete debajo de su camisa.

Después de guardar el objeto, el sujeto se dirige rápidamente a la salida del comercio con el elemento aún dentro de su ropa. Instantes después del crimen, los empleados del local se percataron del robo.

El crimen quedo registrado en cámaras del comercio. Foto: Captura redes sociales / API

Las cámaras de seguridad jugaron un papel fundamental para esclarecer lo sucedido e identificar a la persona responsable del hurto. Además, el video fue publicado en redes sociales con el fin de alertar a la ciudadanía sobre este tipo de hechos.

Hasta el momento, no existe un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades. Sin embargo, el hecho ya fue expuesto ante los organismos correspondientes, que estarán encargados de llevar a cabo la investigación pertinente y dar con el responsable.

Este caso surge tras varias denuncias en Bogotá relacionadas con la inseguridad. Uno de los últimos hechos que ha alarmado a la comunidad es el robo masivo que se registró en un restaurante del barrio Quinta Paredes.

En las imágenes que circularon del hurto, se evidencia cómo hombres armados entraron al establecimiento y comenzaron a amenazar a las personas que se encontraban dentro, con el fin de despojarlas de sus pertenencias, como celulares, cadenas, entre otros objetos.

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Las imágenes permitieron conocer la manera en que los delincuentes intimidaron a los comensales y trabajadores para cometer el robo, antes de escapar del lugar con los elementos hurtados.

Ambos episodios, aunque se desarrollaron bajo modalidades diferentes, han generado reacciones entre los usuarios de redes sociales y vuelven a poner la atención sobre los hechos de inseguridad que afectan a los establecimientos comerciales de Bogotá. Entretanto, se espera que las autoridades avancen en las investigaciones para identificar a los responsables y establecer las circunstancias de estos hurtos.