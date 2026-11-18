Esta tarde se registró una balacera en el barrio La Campiña (en la localidad de Suba) que atemorizó a los ciudadanos del sector. La Policía Metropolitana confirmó a SEMANA que este cruce de disparos se dio luego de un intento de hurto a un ciudadano.

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La versión oficial coincide con la registrada por la emisora local Suba Alternativa, que con base en los relatos de la ciudadanía explicó que la balacera se dio cuando unos presuntos ladrones intentaron robar al propietario de una panadería del barrio que había retirado una importante suma de dinero.

De acuerdo con las versiones ciudadanas reportadas por el medio, los presuntos atracadores llegaron al establecimiento del comerciante para despojarlo de su dinero.

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Desde la Policía Metropolitana relataron que un uniformado que transitaba cerca al lugar de los hechos se percató de lo sucedido y, de inmediato, accionó su arma de fuego para impedir el robo y fue este el momento en que se registró la balacera.

Las imágenes del hecho que rápidamente se viralizaron en redes sociales demuestran cómo los disparos habrían impactado hasta en algunas de las puertas de los hogares del sector.

Finalmente, el oficial evitó el hurto con su intervención; sin embargo, en el cruce de disparos, se alcanzó a impactar a la víctima, que resultó lesionada con un arma traumática.

De acuerdo con el informe de las autoridades a SEMANA, el estado de salud de la víctima no es de gravedad y tampoco se registraron más ciudadanos afectados directamente en el momento de la balacera de esta tarde en La Campiña.

Aunque los delincuentes no lograron despojar al hombre de su dinero, sí pudieron escapar y, por el momento, su paradero sigue siendo materia de investigación para las autoridades. La policía ya revisa las cámaras de seguridad del sector con el fin de definir oficialmente las causas del presunto delito y ubicar y capturar a los responsables.